Haberler > Ekonomi > ING dolar/TL tahminini güncelledi: İşte 2026’ya girerken beklentiler

ING dolar/TL tahminini güncelledi: İşte 2026’ya girerken beklentiler

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ING Global, Türk lirası için önümüzdeki döneme dair temkinli bir tablo çizerken, kurda kademeli bir hareketin öne çıkabileceğine dikkat çekti. Faiz politikası ve piyasa dinamiklerinin yön belirleyici olacağı vurgulandı.

ING Global, carry trade yatırımcılarının Türk lirasına ilgisinin en az bir ay daha süreceğini belirtirken,dolar/TL  için dikkat çeken tahminler açıkladı.

Bankanın değerlendirmesine göre, Merkez Bankası enflasyon görünümüne bağlı olarak faiz indirimlerine devam edecek. Bu çerçevede, yıl sonunda politika faizinin 250 baz puanlık indirimlerin sürmesi halinde %35,5’e, indirimlerin 200 baz puana düşmesi durumunda ise %36,5’e gerilemesi bekleniyor.

ING Global, önümüzdeki dönemde dolarizasyon, rezervler ve mahkeme süreçleri etrafında oluşabilecek piyasa oynaklıklarına da dikkat çekti.

DOLAR/TL İÇİN KADEMELİ YÜKSELİŞ TAHMİNİ

ING’nin son raporuna göre, Türk lirası kısa vadede reel olarak değer kazansa da uzun vadede kademeli değer kaybı sürecek. Bankanın dolar/TL tahminleri ise şöyle:

  • 1 ay: 42,00
  • 3 ay: 44,00
  • 6 ay: 46,70
  • 12 ay: 50,80

Bir aylık görünüm “hafif yükseliş” olarak değerlendirildi. Bu da liranın agresif olmasa da önümüzdeki süreçte değer kaybını sürdüreceğine işaret ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

