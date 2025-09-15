ING dolar/TL tahminini güncelledi: İşte 2026’ya girerken beklentiler

ING Global, carry trade yatırımcılarının Türk lirasına ilgisinin en az bir ay daha süreceğini belirtirken,dolar/TL için dikkat çeken tahminler açıkladı.

Bankanın değerlendirmesine göre, Merkez Bankası enflasyon görünümüne bağlı olarak faiz indirimlerine devam edecek. Bu çerçevede, yıl sonunda politika faizinin 250 baz puanlık indirimlerin sürmesi halinde %35,5’e, indirimlerin 200 baz puana düşmesi durumunda ise %36,5’e gerilemesi bekleniyor.

ING Global, önümüzdeki dönemde dolarizasyon, rezervler ve mahkeme süreçleri etrafında oluşabilecek piyasa oynaklıklarına da dikkat çekti.

DOLAR/TL İÇİN KADEMELİ YÜKSELİŞ TAHMİNİ

ING’nin son raporuna göre, Türk lirası kısa vadede reel olarak değer kazansa da uzun vadede kademeli değer kaybı sürecek. Bankanın dolar/TL tahminleri ise şöyle:

1 ay: 42,00

3 ay: 44,00

6 ay: 46,70

12 ay: 50,80

Bir aylık görünüm “hafif yükseliş” olarak değerlendirildi. Bu da liranın agresif olmasa da önümüzdeki süreçte değer kaybını sürdüreceğine işaret ediyor.