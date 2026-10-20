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Ekonomi

ING’den Türkiye için 3 yıllık tahmin! Dolar, euro, faiz ve enflasyon ne olacak?

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ING’den Türkiye için 3 yıllık tahmin! Dolar, euro, faiz ve enflasyon ne olacak?
Başlık ResmiING’den Türkiye için 3 yıllık tahmin! Dolar, euro, faiz ve enflasyon ne olacak? "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ING Global'den Türkiye ekonomisine ilişkin yeni bir rapor geldi. Dünya devi banka, 2026-2028 dönemine ilişkin büyüme, dolar, euro, faiz, enflasyon tahminlerini açıkladı. İşte detaylar...

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ING Global, Türkiye ekonomisine yönelik 2026-2028 dönemini kapsayan tahminlerini paylaştı. Bankanın öngörülerine göre Türkiye ekonomisinde büyümenin 2026’da yüzde 2,8 olması, 2027’de yüzde 4,5’e yükselmesi ve 2028’de yüzde 4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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ENFLASYONDA KADEMELİ GERİLEME BEKLENTİSİ

ING Global'in tahminlerine göre yıl sonu enflasyonu 2026’da yüzde 29, 2027’de yüzde 25 ve 2028’de yüzde 20 olacak. Böylece enflasyondaki düşüşün önümüzdeki üç yılda da devam etmesi öngörülüyor.

ING’den Türkiye için 3 yıllık tahmin! Dolar, euro, faiz ve enflasyon ne olacak?
Başlık ResmiING’den Türkiye için 3 yıllık tahmin! Dolar, euro, faiz ve enflasyon ne olacak?

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 30

Yıl sonu politika faizine ilişkin beklentiler de aşağı yönlü bir seyre işaret ediyor. Buna göre politika faizinin 2026 sonunda yüzde 35, 2027 sonunda yüzde 30 ve 2028 sonunda yüzde 25 seviyesinde olması bekleniyor.

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DOLAR VE EURO KURUNDA YÜKSELİŞ TAHMİNİ

Bankanın döviz kuru tahminlerinde de yukarı yönlü bir görünüm öne çıkıyor. ING Global, dolar/TL kurunun 2026 sonunda 51,50, 2027 sonunda 62,50 ve 2028 sonunda 74 seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor.

Euro/TL kuruna ilişkin beklentiler ise 2026 sonu için 58,20, 2027 sonu için 73,13 ve 2028 sonu için 90,28 olarak sıralanıyor.

ING’den Türkiye için 3 yıllık tahmin! Dolar, euro, faiz ve enflasyon ne olacak?
Başlık ResmiING’den Türkiye için 3 yıllık tahmin! Dolar, euro, faiz ve enflasyon ne olacak?

TAHVİL FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜSÜ

İki yıllık tahvil faizine ilişkin ortalama beklentiler de yıllar içinde gerilemeye işaret ediyor. ING Global, iki yıllık tahvil faizinin 2026’da yüzde 39,6, 2027’de yüzde 32,4 ve 2028’de yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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