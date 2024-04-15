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İnternet aboneliğinde her arayana onay vermeyin!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İnternet aboneliğinde her arayana onay vermeyin!

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüketici Birliği Federasyonu, internet aboneliği konusunda tüketicileri uyardı. Tüketicilerin son zamanlarda internet aboneliği için arandığını ve bu konuda çok fazla mağduriyet olduğu belirtildi. Kullanıcıların taahhüt bitmeden abonelik sonlandırması halinde cayma bedeli ödediği kaydedildi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, tüketicilerin son zamanlarda internet aboneliği işlemleri için sıkça aranıp, rahatsız ve bazen de mağdur edildiğini söyledi.

0212, 0312, 0800 ve 0850 İLE BAŞLAYAN NUMARALARA DİKKAT!

“0212, 0312, 0800 ve 0850 gibi numaralardan aranan tüketiciler, aboneliğin sonlanacağı, yeni abonelik başlatma ya da daha avantajlı kampanyalar ve fırsatlar öne sürülerek rahatsız ediliyor” diyen Altay, şöyle konuştu: İkna ettikleri tüketicimiz yeni abonelik yaptığı ve önceki abonelik sözleşmesi feshedildiği için, taahhüt süresi de bitmediğinden ayrıca cayma bedeli ödeyip mağdur oluyor.

FATURA TEBLİĞ EDİLENDEN DAHA FAZLA!

İkinci mağduriyet ise yeni aboneliğe geçişte, tüketiciye belirtilen meblağ üzerinden çok daha fazla miktar faturaya yansıtılıyor. Tüketiciler kendi hizmet aldıkları internet firmalarını aramadan, teyit almadan kesinlikle kendilerini arayan numaralardan işlem yaptırmasın, kişisel bilgilerini paylaşmasınlar.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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