İnternet taklit ve tağşiş ürün kaynıyor, sahtenin bile kalitesi düştü

9 Ocak 2024 09:37 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 09:39

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Son dönemde artan gıda fiyatları taklit ve tağşiş ürünlerin piyasada çoğalmasına sebep oldu. Daha fazla para kazanma hırsıyla hareket eden bazı merdiven altı gıda üreticileri taklidin bile kalitesini düşürdü. Zeytinyağı, bal, süt, peynir, yoğurt, meyve suları ve işlenmiş gıdalar bu alanda en fazla kullanılan ürünler… Örneğin internette 59 liraya 850 gramlık bal satılıyor. Yine 190 liraya 1 litre zeytinyağı olduğu görülüyor. Trabzon tulumu diye satılan 500 gramlık peynirin fiyatı 75 lira… Yapılan denetimlerde internette satılan ürünlerin çoğu sahte çıktı. Geçen ay internetten ‘organik’ olarak satılan 8 zeytinyağının 8’inde de taklit ve tağşiş bulgulara rastlandı. Konuyla ilgili gıda mühendisleri önemli uyarılarda bulundu. Gıda Mühendisi Irmak Özden “850 gramlık bir kavanoz balın 59 liraya satılması mümkün değil. Şekerin bile kilosu 30 lira, paketleme maliyeti ile bu ürün satış fiyatını geçer” dedi. Artan girdi maliyetleri ve enflasyonist ortamın insanları ucuz ürüne yönlendirdiğini söyleyen Özden “Taklit ve tağşiş ürünler bu işi hakkıyla yapan markalar kadar satış yapıyor. İnternetten satılan (bilindik markalar dışında) zeytinyağlarının çoğu sahte. Fiyatı düşürmek için çeşitli yollara başvuruluyor. Eskiden taklidin bile kalitesi vardı, şimdi Uzak Doğu’dan getirilen sentetik kimyasalları kullanılıyor. Bunlar halkın sağlığını tehlikeye atıyor” dedi.

KÜÇÜK YEMEK ŞİRKETLERİ RİSK

Merdiven altı işletmelerin internet üzerinden satışın yanında bazı yemek şirketlerine de çalıştığını belirten Özden “Son tüketiciye paketli ürün satışı denetimlere takılabiliyor. Bu konuda ilgili bakanlıklar çok sıkı çalışıyor. Ancak büyük yemek şirketleri ile bu ticaret daha kolay olabiliyor. Tanıdık, bilindik ve belli büyüklükte olan yemek şirketlerini bu konunun dışında tutmalıyız. Ancak bazı küçük işletmelerde yemeklerin içinde bu tür ürünlerin kullanıldığı bilinen durumlar” dedi.

KİMYASALLAR KULLANILIYOR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, peynirde çok fazla çeşit bulunmasının taklit ve tağşişin boyutlarını artırdığını ifade etti. Peynir üretiminde haksız kazanç sağlamak ve birim maliyeti düşürmek için süt yağı haricinde yağ kullanıldığını kaydeden Bayraktar, koyun ve keçi peynirlerine ise inek sütü karıştırıldığını ifade etti. Ürünün yapısını sertleştirmek için nişasta, küf ve maya oluşumunu engellemek için ise izin verilenden fazla natamisin (koruyucu katkı maddesi) kullanıldığını söyledi. Bayraktar, “Bu peynirler birçok peynir çeşidinin süt tozu ve tereyağı bazlı süt ürünlerinin ve homojenliği sağlayıcı kimyasal maddelerin karıştırılması ile yüksek sıcaklıklarda işlenerek elde edildiği için tağşişe en açık ürünlerdir. Ne yazık ki tüketicilerimizin bütün tağşiş ve taklitleri fark etmesi de mümkün değildir. Halk sağlığını tehdit eden bu konuda kontrol ve denetimlerin sıkılaştırılarak, taklit ve tağşişe yeltenenlere müsaade edilmemesi gerekiyor. Tüketicilerimizin de ürünleri ambalajlı ve etiketli, güvendikleri markalardan almaları yararlarına olacaktır” diye konuştu.

İNTERNETİN TAMAMI SAHTE ÇIKTI

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, internetten satış gerçekleştiren iş yerlerinden çeşitli numuneler aldı. Zeytin ve zeytinyağlarından alınan numuneler, analiz edilmek üzere İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne götürüldü. İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca “Özellikle elektronik ortamda satış yapan yerlerden de numuneler alıyoruz. Bu dönemde aldığımız 8 zeytinyağı numunesinin 8’inde de olumsuzluk tespit ettik” diye konuştu.

SAHTE ÜRÜNLERDEKİ KİMYASALLAR

- Sodyum benzoat

- Bütilhidroksianisol

- Bütilhidroksitoluen

- Monosodyum glutamat

- Potasyum Benzoat

- Akrilamid

- Yapay tatlandırıcılar

- Sodyum Nitrit veya Nitrat

- Mısır ve glikoz şurubu

- Pamuk ve palm yağı

FAHİŞ FİYATA GEÇİT YOK

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında otomotiv, emlak ve gıda sektörleri ile fahiş fi yat ve stokçuluk denetimleri kapsamında 18 bin 780 denetim gerçekleştirilerek, 602 milyon 225 bin 881 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Otomotiv sektörüne dair 2 bin 144 denetim sonucunda 135,6 milyon lira, fi yat etiketi ve güvensiz ürün denetimlerinde 842,4 milyon lira ceza verildi. Ayrıca bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri başta olmak üzere, sağlık hizmetleri, lojistik, kültür-sanat, eğlence, altyapı hizmetleri gibi birçok sektörde birlikte hareket ederek fi yat belirleyen ve rekabeti bozan fi illere 2,6 milyar lira ceza kesildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Tüketicilerimizin mağdur olmaması ve güvensiz ürünlere sıfır tolerans ile 2024 yılında da çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.