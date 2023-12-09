Kapalıçarşı'da 400 mağazadan 370’i taklit ürün satıyor

9 Aralık 2023 03:49 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 03:54

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Döviz kurunda yaşanan artış çakma ve taklit ürünlere ilgiyi artırdı. Markalı ürünlerin 10’da bir fiyatına satışa sunulan çakma ürünler artık perakende merkezlerinin vitrinlerini süslüyor. Saraciye Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve başkan adayı Hasan Süren bugün Kapalıçarşı’da 400 mağazadan 370’inde sahte çanta satıldığını, taklit ürünlere AVM ve mağazalarda özel alanlar açıldığını söyledi.

LUIS VITTON, PRADA VE APPLE’A ÜRETİM YAPIYORUZ

Dünyada saraciye sektörünün 150 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğunu dile getiren Hasan Süren “Saraciye ürünleri dendiğinde akla öncelikle günlük hayatımızda sıkça kullandığımız çanta, cüzdan, kemer gibi ürünler geliyor. Ancak eyerden, saat ve telefon kılıfına kadar yaklaşık 50 çeşit ürün saraciye sektörü tarafından üretiliyor. Fatih Sultan Mehmet zamanına dayanan bir sektörümüz var; bu anlamda Türkiye’de en köklü sektörlerden biriyiz. Louis Vuitton, Prada, Apple ve Patek Philippe’e kadar çok sayıda dünyaca ünlü markaya ürün tedarik ediyoruz. Bu anlamda saraciye sektörümüz, dünyada en bilinen sektörler arasında ilk 2’de ya da ilk 3’te yer alıyor. Apple için ürettiğimiz telefon ve tablet kılıfları Avrupa, Amerika ve Asya gibi farklı pazarlara ihraç ediliyor. Türkiye’den çıkan bir çanta Avrupa’da, Amerika’da, Asya’da kullanılıyor. Dünyanın çantası Türkiye’de üretiliyor. 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. 2022’de ihracatımız 320 milyon dolar oldu. Bu yıl ise yüzde 11’lik düşüş yaşadık. 2023 bir istisnaydı, daha planlı şekilde 2024’e gireceğiz. Bu anlamda 2024, 2023’ten çok daha iyi geçecek” dedi.

10 FİRMADAN 8’İ SAHTE ÜRÜN ÜRETİYOR

Süren, Türkiye’nin dünyada en bilinen ilk üç ülkeden biri olmasına rağmen sahteciliğin inanılmaz boyutlara ulaştığını söyledi. Süren “Dünyada ve Türkiye’de ekonomik sıkıntılar var. Böyle dönemlerde sahte ürünlere olan ilgi artıyor. Şu an 10 üreticiden 7-8 tanesi markalı çakma ürün üretiyor. Genelde 10-15 kişi çalıştıran atölyeler bunu yapıyor. Kapalıçarşı’da yaklaşık 400 çanta mağazası var. Bunun 370 tanesi taklit ürün satıyor. Güney bölgemizdeki büyük bir firma mağazasının bir bölümünü markalı sahte ürünler için kiraya vermiş. Firmalar kendi markalı ürünlerimizi 200 dolara zor satarken üstüne marka basarak 5 bin dolarlık ürünü 500 dolara satıyor. Saraciyede taklit ürün pazarının büyüklüğünün şu an markalı pazarın çok üzerinde olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

Sahteciliğin dünyanın bir gerçeği olduğunu anlatan Süren “Sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın sorunu. Bugün Milano’ya gittiğinizde de ünlü mağazaların karşısında taklit ürün satıldığını görürsünüz. Paris’te de durum aynı. Bunun önüne geçmek mümkün değil. Ama mücadele edebiliriz” ifadelerini kullandı.

YEŞİL OSB KURULACAK

Saraciye Sanayicileri Derneğinin 14 Aralık seçimi öncesi adaylığını açıklayan Hasan Süren “Sektörümüzde yaklaşık 3 bin firma var ve firmalarımızın minimum yüzde 40’ı ihracat yapıyor. Bunların sadece 100’ü üyemiz. Sayımızı artırmak istiyoruz. Yeşil OSB’ler konusunda Ticaret Bakanlığıyla yer tahsisi için görüşmelerimiz sürüyor. 2024 yılında sonuçlanacak sürecin, ihracatımızı olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Bir diğer sıkıntımız istihdam. Maalesef istihdam konusunda zorlanıyoruz. Konya’da Selçuk Üniversitesinin ayakkabı ve saraciye tasarımı üzerine eğitime başladı. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği çatısı altında İstanbul’da meslek lisesi düzeyinde eğitim veriliyor. Bunların sayısı artırılmalı” dedi.