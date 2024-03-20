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Haberler > Ekonomi > Irak’la ticarette yeni dönem! Erdoğan'ın ziyaretinde Ticaret Bakanı da eşlik edecek

Irak’la ticarette yeni dönem! Erdoğan'ın ziyaretinde Ticaret Bakanı da eşlik edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Irak’la ticarette yeni dönem! Erdoğan&#039;ın ziyaretinde Ticaret Bakanı da eşlik edecek

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisanda Irak'a gerçekleştirmesi planlanan ziyaretine Ticaret Bakanı Ömer Bolat da eşlik edecek.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Irak’ın terör örgütü PKK’yı ‘yasaklı örgüt’ olarak tanımlamasının ardından Türkiye ile Irak arasında sıcak rüzgârlar esiyor. Teröre karşı ortak hareket etmeyi kararlaştıran iki ülke arasında ekonomide de yeni bir dönemin hazırlıkları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nisan ayı içerisinde Irak’ı ziyaret etmesi öngörülürken, bu ziyarete Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katılması planlanıyor.

Bu kapsamda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Irak ile ticarete ve ticaret yapan firmalara yönelik bir dosya hazırlıyor. TİM, iş dünyasından, Türk firmalarının Irak pazarına girişte karşılaştıkları sıkıntılar ve firmaların talep ve değerlendirmelerine dair bilgi istedi. İş dünyasından gelecek bilgi ve talepler, Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle paylaşılacak. İş dünyasından gelen taleplerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Bolat’ın Irak ziyareti sırasında Iraklı yetkililerle paylaşılması bekleniyor. Türkiye-Irak ikili ticaret hacmi 2023’te 20 milyar dolar seviyesine ulaşırken, Türkiye’nin ihracatı 12,8 milyar dolar, ithalatı ise 7,2 milyar dolar düzeyinde seyretti. 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye tarafından Irak’ta gerçekleştirilen toplam müteahhitlik proje bedeli ise 34,3 milyar dolar civarında.

KALKINMA YOLU DA MASADA 

Öte yandan, Irak’la ilişkilerde öne çıkan başlıklardan biri Kalkınma Yolu Projesi. Söz konusu proje, Irak’ın denize açıldığı tek vilayeti olan Basra’da inşası devam eden Al-Fav Limanı’nın, yaklaşık 1.200 kilometre uzunluğundaki çift yönlü otoban ve demiryoluyla Türkiye’ye bağlanmasını öngörüyor. Böylece, Körfez ülkeleri ile Asya’dan gelen malların Avrupa’ya taşınması planlanıyor. Yaklaşık 17 milyar dolara mal olması beklenen proje çerçevesinde Al-Fav Limanı’nın 2025’te kısmen faaliyete geçmesi ve 2028’de tamamlanması hedefleniyor. Kalkınma Yolu Projesi’nin de temaslarda masada olması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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