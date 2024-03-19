Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 27 hedef imha edildi

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla komple güvenlik altına alacağız. Suriye'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız" şeklindeki açıklamasının ardından MSB Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda terör yuvası 27 hedef imha edildi.

Türkiye'nin son günlerde gündeminde olan sınır ötesi güvenliğine ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'a resmi ziyarette bulunmuştu. Fidan, sınır ötesi güvenlik konusunda Irak ile ortak hareket sözü aldıklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. Bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Türkiye’yi güney sınırları boyunca kuracağı bir ‘teröristan’ ile dize getireceğini düşünenlere yeni kâbuslar yaşatacak hazırlıklarımız var" diyerek sınır ötesi harekat mesajı vermişti.

Yaptığı her açıklamada bunu yineleyen Erdoğan dün de Ankara’da 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerler ile iftar programında benzer ifadeler kullanmıştı:

'TERÖRİSTANA İZİN YOK'

Yerli ve milli savunma sanayi diyor her alanda tam bağımsız Türkiye için çalışıyoruz. Artık kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik ve kestik. Bunu Cudi'de yaptık Gabar'da yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Sınır ötesi de yapacağız. "Ne işiniz var orda" diyenlere karşı cevabımız orada yaptığımız operasyonlardır. Teröristan kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla komple güvenlik altına alacağız. Suriye'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız.

27 HEDEF YERLE BİR!

Sınır ötesi harekat mesajlarının ardından MSB, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde 27 hedefin imha edildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha edildi.