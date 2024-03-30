İş arayanların beklediği haber geldi: THY personel alacak! İşte şartlar

Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul'da görevlendirmek üzere genç engelli bireyleri işe alma kararına ilişkin kararını internet sitesi üzerinden yayımladı. Peki, başvurular nasıl yapılacak? THY personel alımı başvuru şartları neler? İşte bilinmesi gerekenler...

Türk Hava Yolları'nın (THY) internet sitesinde yer alan ilana göre, iş başvurusunda bulunmak isteyen engellilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olması, adli sicil kaydının bulunmaması gerekiyor.

İstihdam edilecek bireyler, 1994 ve sonrası doğumlu ve lisans mezunu olacak.

Başvuru yapacaklar, en az yüzde 40 ve üzeri engel durumunu gösterir sağlık raporu ibraz edecek.

TARİH VERİLDİ

İşi alımda, çevrim içi İngilizce ve genel yetenek sınavı, video mülakatı, çevrim içi İngilizce mülakatı, kişilik envanteri ve kurul mülakatları aşamaları olacak.

Başvurular, 14 Nisan'a kadar kabul edilecek.

İşe alıma ilişkin detaylı bilgiye, THY internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.