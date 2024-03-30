Promosyon yarışı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından güncellendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu bankalarının promosyonlarındaki artışa ilişkin açıklamaları hem kamu hem özel banka müşterilerini yakından ilgilendiriyor. Kamu bankalarının promosyon tutarları artınca özel bankalar da yarışa dahil oldu. Promosyon tutarları 17 bin 500 lirayı buldu. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapacak? İşte banka banka güncel tablo...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu bankalarının promosyon tutarlarının artırılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından özel bankalar da yarışa girdi. Başvurular 25 Mart itibarıyla yapılmaya başlandı. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarında promosyon tutarları 8-12 bin liraya kadar artmış olacak. Promosyonunu zamlı almak isteyen ya da maaşlarını taşımak isteyen vatandaşlar promosyon başvurularının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarda da promosyon ücretlerinde güncellemeye gidildi. Bazı bankalarda 17 bin 500 TL'ye vatan promosyon fırsatları ortaya çıktı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.

Bakan Işıkhan, kamu bankalarının 25 Mart 2024 Pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını duyurdu.

PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli banka promosyonları ile ilgili açıklamasında, promosyon ödeme tarihleriyle ilgili bilgi verdi. Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" ifadelerini kullandı.

17 BİN 500 LİRAYI BULDU

Akbank promosyon tutarını, emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte, 2024 mart sonu itibarıyla ek promosyon fırsatlarıyla birlikte 17 bin 500 TL'ye güncelledi.

ÖZEL BANKALAR DA DAHİL OLDU

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekiyor. Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler" denildi.

Açıklamaya göre, protokol imzalanan banka listesi şöyle:

- Akbank T.A.Ş.

- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

- Denizbank A.Ş.

- Fibabanka A.Ş.

- ING Bank A.Ş.

- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

- Odea Bank A.Ş.

- QNB Finansbank A.Ş.

- Şekerbank T.A.Ş."

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İşte mart ayı itibarıyla güncel promosyon ödemeleri;

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

Maaş Aralığı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,

10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,

15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,

20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL

promosyon ödemesi yapılabilecek.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmekte.

28.03.2024 tarihinden itibaren aşağıda yer alan tutarlarda yeni dönem promosyon ödemelerine başlanacak.

Maaş Tutarı;

10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterli.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmakta

Maaş tutarı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON

Maaş aralığınız:

0-3.499 TL aralığında ise 3.000-TL;

3.500-7.499 aralığında ise 3.500-TL;

7.500-9.999 aralığında ise 4.500-TL;

10.000 ve üzeri ise 5.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Cep telefonunuzdan vereceğiniz dijital onay sayesinde şubeye gelmeden maaşınızı taşıyın, 12.000 TL ‘ye varan nakit promosyon kazanın.

12.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 13.200 TL’ye varan emeklilik ödülü.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Siz de emekliyseniz maaşınızı DenizBank’a taşıyın, 12.000 TL’ye varan promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın.

Maaş tutarı;

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

Maaş tutarı;

9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL,

10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL,

15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.000 TL,

20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

28 Mart 2024 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;

Bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 5.500 TL;

10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 8.750 TL;

15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 11.000 TL;

20.000 TL’ nin üzerindeyse 13.000 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.000 TL ek nakit ödül ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 1.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı!

Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaş tutarı;

10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250TL,

10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL,

15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500 TL,

20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL olarak promosyon ödemesi yapılacak.

İNG EMEKLİ PROMOSYONU

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 12.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 12.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.