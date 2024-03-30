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Haberler > Ekonomi > HGS alt limit ücretlerine zam! 3 Nisan'dan sonra geçerli olacak

HGS alt limit ücretlerine zam! 3 Nisan'dan sonra geçerli olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
HGS alt limit ücretlerine zam! 3 Nisan&#039;dan sonra geçerli olacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hızlı Geçiş Sistemi'nde alt limit fiyatları güncellendi. Özel bir bankanın müşterilerine gönderdiği mesajda 100 TL olarak uygulanan alt limit fiyatının 3 Nisan'dan itibaren 175 TL olarak uygulanacağı bildirildi.

Otoyollar ve köprülerden geçmek için kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özel bir banka müşterileri gönderdiği mesajla alt limitin yeni zamla 100 TL'den 175 TL'ye çıktığını duyurdu.

TARİH VERİLDİ

Özel bir bankadan müşterilere gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı: "Değerli Müşterimiz, 1. sınıf HGS ürün/ürünlerinizle gerçekleştireceğiniz otoyol ve köprü geçişlerinizde bakiye yetersizliği yaşamamanız için alt limit ve otomatik yükleme tutarınızın 175 TL altında olması durumunda 03.04.2024 tarihinde 175 TL olarak güncellenecektir."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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