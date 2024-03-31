İş dünyası da oy kullanmak için sandık başına gitti
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yerel seçimlerde saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi tüm hızıyla devam ediyor. İş dünyası da oy kullanmak için sandığa koştu. Arzu Sabancı, Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımına, Sabancı, "Oyumuzu kullandık.. Hayırlısı olsun.." diye yazdı.
Yerel seçimlerde saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi tüm hızıyla adevam ediyor. İş dünyası da oylarını kullanmaya başladı.
Arzu Sabancı, Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımına Sabancı, "Oyumuzu kullandık.. Hayırlısı olsun.." yazdı.
Sabancı, kayınpederi Sakıp Sabancı'yı da andığı paylaşımında, "Kayınpederimi sevgiyle, özlemle anıyoruz. Memleketimizie kazandırdığı okullardan birinde oyumuzu kullandık" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi