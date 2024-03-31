İş dünyası da oy kullanmak için sandık başına gitti

Düzenleyen: Sibel Sancaklı / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mart 2024 14:11 - Güncelleme: 31 Mart 2024 15:00 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlerde saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi tüm hızıyla devam ediyor. İş dünyası da oy kullanmak için sandığa koştu. Arzu Sabancı, Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımına, Sabancı, "Oyumuzu kullandık.. Hayırlısı olsun.." diye yazdı.