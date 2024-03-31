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Haberler > Gündem > 54 yıl önce herkes terk etti: Bu köyden sadece 1 oy çıkıyor

54 yıl önce herkes terk etti: Bu köyden sadece 1 oy çıkıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
54 yıl önce herkes terk etti: Bu köyden sadece 1 oy çıkıyor

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına giderken Kütahya'daki terk edilmiş köyde tek başına yaşayan vatandaş oyunu kullandı.

Türkiye bugün yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başında. Türkiye'nin en az nüfusuna sahip yerleşim yerleri arasında yer alan Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kalfalar köyünde tek başına yaşayan 87 yaşındaki İbrahim Elaslan, oyunu yakındaki Örencik köyünde kullandı.

54 yıl önce herkes terk etti: Bu köyden sadece 1 oy çıkıyor - 1. Resim

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Elaslan, "Örencik'e gelerek oyumu kullanıp vatandaşlık görevimi yerine getirdim" ifadesini kullandı.

54 yıl önce herkes terk etti: Bu köyden sadece 1 oy çıkıyor - 2. Resim

1970 YILINDA BOŞALTILMIŞTI

Kalfalar köyü, 1970 yılında Gediz'de meydana gelen depremin ardından göç vermesi nedeniyle boşalmıştı. Köy sakinlerinin bir kısmı yakındaki Örencik köyünde yapılan deprem evlerine yerleşti, kalan kısmı da zamanla başka yerlere göç etti.

54 yıl önce herkes terk etti: Bu köyden sadece 1 oy çıkıyor - 3. Resim

Sadece İbrahim Elaslan'ın ikamet ettiği için seçimlerde sandık kurulmayan köy, 2019 yılında Örencik köyüne kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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