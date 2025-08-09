Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > İŞKUR hedef büyüttü! 7 ayda 903 bin kişi işe yerleşti

İŞKUR hedef büyüttü! 7 ayda 903 bin kişi işe yerleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İŞKUR hedef büyüttü! 7 ayda 903 bin kişi işe yerleşti
İşkur, İstihdam, Hedef, Bakanlık, Vedat Işıkhan, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un işe yerleştirme faaliyetlerine ilişkin rakamları paylaştı.

HABER MERKEZİ ANKARA - Buna göre, İŞKUR ocak-temmuz arasında 903 bin 987 işe yerleştirmeye aracılık etti. 2 milyona yakın bireysel görüşme ve 500 binden fazla iş yeri ziyareti gerçekleştirildi. 1 milyon 418 bin 493 açık iş tespit edildi.

İŞKUR’un 2025 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda, özel sektörde yapılacak işe yerleştirmenin en az 1 milyon 325 bin kişi olmasının hedeflendiği belirtildi.

İŞKUR hedef büyüttü! 7 ayda 903 bin kişi işe yerleşti - 1. Resim

Bu kapsamda, işe yerleştirme hizmetlerinin özel gruplara yönelik yapılarak istihdamda nitelik artışına katkı sağlanması amacıyla yılsonuna kadar en az; 500 bin kadın, 500 bin genç, 35 bin engelli, 300 bin yükseköğretim mezunu kişinin İŞKUR aracılığıyla istihdam edilmesi planlanıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Uygulama 1 Eylül'de başlıyor! Tarla boşsa devlet kiraya verecekMalatya elektrik kesintisi: Fırat EDAŞ listeyi paylaştı! Malatya'da elektrikler ne zaman gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uygulama 1 Eylül'de başlıyor! Tarla boşsa devlet kiraya verecek - EkonomiBoş tarlayı devlet kiraya verecek!Pazarlamacılara yetki belgesi ve sermaye şartı! 'Saadet zinciri'ne yasak! - EkonomiPazarlamacılara yetki belgesi ve sermaye şartı!ATM'lerde yeni dönem: Para yatırma limitleri güncellendi - EkonomiATM'lerde yeni dönemTürkiye, dünyanın dört bir köşesine açıldı! "Son 10 yılda en hızlı büyüyen ekonomi" - EkonomiTürkiye, dünyanın dört bir köşesine açıldı!Piyasalarda hareketli hafta tamamlandı! İşte yatırım araçlarının getirisi... - Ekonomiİşte yatırım araçlarının getirisi!"Üretici isyanda" sözleriyle paylaşmıştı! 'Para etmediği için hayvanlara yedirdi' iddiası bakın ne çıktı... - Ekonomi"Üretici isyanda" sözleriyle paylaşmıştı!
Sonraki Haber Yükleniyor...