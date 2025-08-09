İŞKUR hedef büyüttü! 7 ayda 903 bin kişi işe yerleşti

HABER MERKEZİ ANKARA - Buna göre, İŞKUR ocak-temmuz arasında 903 bin 987 işe yerleştirmeye aracılık etti. 2 milyona yakın bireysel görüşme ve 500 binden fazla iş yeri ziyareti gerçekleştirildi. 1 milyon 418 bin 493 açık iş tespit edildi.

İŞKUR’un 2025 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda, özel sektörde yapılacak işe yerleştirmenin en az 1 milyon 325 bin kişi olmasının hedeflendiği belirtildi.

Bu kapsamda, işe yerleştirme hizmetlerinin özel gruplara yönelik yapılarak istihdamda nitelik artışına katkı sağlanması amacıyla yılsonuna kadar en az; 500 bin kadın, 500 bin genç, 35 bin engelli, 300 bin yükseköğretim mezunu kişinin İŞKUR aracılığıyla istihdam edilmesi planlanıyor.