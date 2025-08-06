Sosyal medya bunu konuşuyor! İŞKUR ilanı ile futbolcu transferi: Kulüpten şaşırtan açıklama

52 Orduspor, eşine az rastlanır bir uygulamayla İŞKUR'a ilan verdi. Futbolcu olma hayali kuranlar, İŞKUR sisteminde arama yaptıklarında karşılarına TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden takımın ilanı çıktı.

9 KİŞİ BAŞVURDU

Türkiye İş Kurumu'ndan "iş arama" bölümüne giren kullanıcılar, "futbolcu" kelimesini yazınca 52 Orduspor'un ilanıyla karşılaştı. 1 Ağustos 2025'te yayınlanan ilanın son başvuru tarihi, 30 Ağustos 2025 olarak belirlendi. İlanı 274 kişi görüntülerken, 9 kişi başvuru yaptı. Ancak ilan kısa süre sonra kaldırıldı.

İLANIN NEDENİ SGK TEŞVİKİ

Bu duruma geçtiğimiz yıllarda farklı kulüplerin de başvurduğu ve SGK teşvikinden yararlanmak adına yapılan bir işlem oduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan benzer ilanların geçen yıllarda farklı illerde de yayımlandığı, Türk Meslekler Sözlüğü'nde olan tüm mesleklerde ilan açılabileceği öğrenildi.

ORDUSPOR'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Turkiyegazetesi.com.tr'nin ulaştığı 52 Orduspor Futbol Kulübü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Karadeniz temsilcisi, söz konusu ilanı kendilerinin vermediğini, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası durumdan haberdar olduklarında ise hemen harekete geçip, ilanın yayından kaldırılmasını sağladıklarını belirtti. Kulüp yetkilileri, transfer için böyle bir uygulamaya başvurmadıklarını vurguladı.