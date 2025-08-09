Pazarlamacılara yetki belgesi ve sermaye şartı! 'Saadet zinciri'ne yasak!

BERAT TEMİZ ANKARA -Ticaret Bakanlığı, hızlı zenginlik vaatleri ve piramit yapılara karşı yasal çerçeveyi belirledi. Tüketiciyi aldatmaya dayalı sistemlerin önü kesilecek, sektörde güvenilir bir yapı tesis edilecek. Düzenlemeyle birlikte; doğrudan satış şirketleri, yetki belgesi almadan faaliyet gösteremeyecek. Üstelik, doğrudan satış faaliyetlerinde hızlı zengin olma ve gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatler verilemeyecek.

Baskı, aldatma, rahatsızlık verme gibi yöntemlerle kişilerin sisteme dâhil olmaya zorlanması da yasaklandı. Aksi hâlde şirketlerin yetki belgesi, uyarı yapılmadan iptal edilecek, yeniden yetki verilmeyecek ve bu şirketler kamuoyuna açıklanacak. Yönetmeliğe göre, şirketlerin yetki belgesi alabilmesi için en az 10 milyon lira sermayeye ve 3 milyon lira bloke hesaba sahip olması gerekecek. Şirketlere verilecek yetki belgesinin süresi ise 3 yıl olarak belirlendi. Sadece mal ve hizmet satışına izin verilecek sistemde ‘saadet zinciri’ olarak da bilinen yeni katılımcı getirme üzerinden gelir oluşturmaya dayalı piramit yapılar tamamen yasak olacak. Komisyon ve prim ödemelerinde de sınırlamaya gidildi. Buna göre, toplam prim tutarı satış gelirlerinin yüzde 50’sini, yeni katılımcılardan elde edilen kazanç ise yüzde 30’u geçemeyecek.

30 GÜN CAYMA HAKKI

Cayma hakkı da düzenlemeyle birlikte yasal çerçeve altına alındı. Tüketiciler, 30 gün boyunca hiçbir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilecek. Hiçbir masraf talep edilmeyecek ve ürün bedeli 30 gün içerisinde iade edilecek. Doğrudan satış şirketlerinin bilgilendirme sistemi kurması da zorunlu hâle getirildi. 18 yaşından küçükler, ehliyetsiz kişiler, şirketin ortakları ve yöneticileri ile birinci derece yakınları, sisteme satıcı olarak dâhil olamayacak. Sisteme giriş için hiçbir ücret veya aidat alınmayacak, yeni katılımcılar hiçbir yükümlülük altına girmeden sistemden çıkabilecek.