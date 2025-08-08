ATM'lerde yeni dönem: Para yatırma limitleri güncellendi

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yayımladığı mevzuat ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (BDKK) alınan yeni kararlar doğrultusunda ATM’lerden yapılan para yatırma işlemlerine yeni sınırlamalar geldi.

Birçok banka, iç denetim birimlerinin ve Uyum Başkanlıklarının görüşleri doğrultusunda, ATM’lerden yapılan kartlı ve kartsız para yatırma limitlerini düşürdüğünü duyurdu.

KARTLI PARA YATIRMA LİMİTİ 180 BİN TL'YE DÜŞÜRÜLECEK

Ekonomim.com’un ulaştığı bilgilere göre daha önce 250 bin TL olan günlük kartlı para yatırma limiti, 180 bin TL’ye çekilecek. Müşteriler, bankamatik kartları ile ATM üzerinden artık en fazla bu tutarda TL ya da döviz karşılığı para yatırabilecek.

KARTSIZ İŞLEMLERDE LİMİT 100 BİN TL OLDU

ATM’lerden kartsız olarak yapılan para yatırma işlemlerinde de günlük üst limit, 180 bin TL’den 100 bin TL’ye indirildi. Bu düzenleme, özellikle üçüncü şahıslar adına yapılan yüksek tutarlı yatırımları sınırlandırmak amacıyla getirildi.

Günlük belirlenen limitlerin üzerinde işlem yapmak isteyen vatandaşlar, şubeye yönlendirilecek. MASAK kurallarına göre bu tür işlemler şube personeli gözetiminde yapılacak ve kayıt altına alınacak.

ATM limitlerinin artırılmasını isteyen müşterilere, bu sınırların yasal zorunluluk gereği belirlendiği ve banka özelinde daha yüksek limitlerin uygulanamayacağı bilgisi verilecek.