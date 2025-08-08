Ticaret Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmadı! 7 ayda 1,7 milyar liralık ceza

BERAT TEMİZ ANKARA - Buna göre, 7 ayda, fahiş fiyat, stokçuluk, haksız rekabet, ürün güvenliği, reklam ve tüketici hakları ihlaline yönelik yaklaşık 331 bin firma ve 20 milyon ürün denetlendi.

Denetimler sonucu 1 milyar 751 milyon TL para cezası uygulandı. Öte yandan, Rekabet Kurumu, gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler alanında faaliyet gösteren 168 firmaya yılın ilk 7 ayında 5,8 milyar TL’lik ceza verdi.