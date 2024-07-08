İslam Memiş altın yatırımcısını heyecanlandırdı: Her ay rekor tazeleyecek

İslam Memiş, haziran ayında düşüş eğiliminde olan altının temmuz itibarıyla her ay rekor tazeleyeceğini söyledi. Gram altının yıl sonunda 3500 lira olabileceğini aktaran Memiş, "Her bekleyiş zarar olabilir" dedi.

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Altın fiyatlarındaki yükseliş temmuz ayı itibarıyla pik yaptı, gram altın 2500 lirayı geçti.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Haber Global'de yükselişteki altın fiyatlarını değerlendirdi.

PERŞEMBE VE CUMA KRİTİK

İslam Memiş, ons altın ve gram altın için yılın geri kalanı için tahminlerini sıralarken, önümüzdeki ay için gram altındaki zirve beklentisini de açıkladı.

İslam Memiş, "Altında 1.5 ayın zirvesinde haftaya başladık. Gram altın 2511 lirada. Yükseliş devam ediyor. Bu hafta kritik bir hafta. Perşembe ve cuma günü ABD'de enflasyon verilerini takip edeceğiz.

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"BU GÜNLERİ DEĞERLENDİRİN"

2300-2350, gram altında 2450-2550 lira aralığını takip edeceğiz. Temmuz ayı geldi, çattı. Haziran ayında düşüşte olan altın temmuzda yükseliş dalgasına başladı. Bundan sonraki beklentimiz her ay yeni bir rekor tazelemesi. Haziranda 2420 liradaydı, bugün itibarıyla 2520 lirayı test etti gram altın. Önümüzdeki ay 2600 lira, yıl sonunda 3000-3500 lira beklentimiz var gram altında. Elinde altın bulunduranlar nakite ihtiyacı yoksa bozmak için acele etmemeli" dedi.

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Memiş, "Gram altın ihtiyacı olanlar ise bu günleri değerlendirmeli. Her ay rekorlar gelecek. Her bekleyiş zarar olabilir" diye konuştu.