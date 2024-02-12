İşsizlikte düşüş, istihdamda tarihi rekor!
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, işsizlik ve istihdam verilerini değerlendirdi. Son yıllarda istihdam rakamlarında tarihin en yüksek seviyelerine ulaşıldığını belirten Işıkhan, "İstihdam sayımızı 399 bin kişi artırarak bugüne kadarki en yüksek seviyemiz olan 32 milyon 56 bin kişiye çıkardık. Böylelikle istihdam oranımız yüzde 48,8 olarak gerçekleşti" ifadesini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işgücü verilerini değerlendirdi. Konuyla ilgili X hesabı üzerinden paylaşım yapan Işıkhan, son yıllarda istihdam rakamlarının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştığını söyledi.
Paylaşımında Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemiz, son yıllarda istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda.
İstihdam sayımızı 399 bin kişi artırarak bugüne kadarki en yüksek seviyemiz olan 32 milyon 56 bin kişiye çıkardık. Böylelikle istihdam oranımız %48,8 olarak gerçekleşti.
İşsizlikte ise düşüş eğilimi sürmeye devam ediyor.
İzlediğimiz etkin politikalar ve hayata geçirdiğimiz programların sonuçlarını alıyoruz. Önümüzdeki süreçte de istihdamı destekleyici adımlar atmayı sürdürecek, işsizlikle kararlılıkla mücadele edeceğiz."
Ülkemiz, son yıllarda istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat)
İstihdam sayımızı 399 bin kişi artırarak bugüne kadarki en yüksek seviyemiz olan 32 milyon 56 bin kişiye çıkardık. Böylelikle istihdam oranımız %48,8 olarak gerçekleşti.
İşsizlikte ise… pic.twitter.com/FcUjNyRrtN
Kaynak: Türkiye Gazetesi