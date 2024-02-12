İşsizlikte düşüş, istihdamda tarihi rekor!

Düzenleyen: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Şubat 2024 13:38 - Güncelleme: 12 Şubat 2024 13:40 - Güncelleme:

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Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, işsizlik ve istihdam verilerini değerlendirdi. Son yıllarda istihdam rakamlarında tarihin en yüksek seviyelerine ulaşıldığını belirten Işıkhan, "İstihdam sayımızı 399 bin kişi artırarak bugüne kadarki en yüksek seviyemiz olan 32 milyon 56 bin kişiye çıkardık. Böylelikle istihdam oranımız yüzde 48,8 olarak gerçekleşti" ifadesini kullandı.