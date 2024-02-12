TÜİK, Aralık ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK, 2023 yılının Aralık ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik, Aralık'ta aylık bazda yüzde 0,1 puan azalışla yüzde 8,8 seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılının Aralık ayına ilişkin Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Aralık ayında işsizlik, Kasım ayına göre yüzde 0,1 oranında azalarak yüzde 8,8'e geriledi. 15 yaşından büyük kişilerde işsiz sayısı böylece geçen yılın son ayında 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda yüzde 12 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM 399 BİN KİŞİ ARTTI

İstihdam edilenlerin oranı ise aynı dönemde yüzde 48,8'a yükseldi. Çalışan sayısı, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişi oldu.

İstihdamdaki kişilerin yüzde 66,1'ini erkekler, yüzde 31,9'unu kadınlar oluşturdu.

İŞGÜCÜ 35 MİLYONU AŞTI

İşgücü 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 36,3 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 15,5'E GERİLEDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,5, kadınlarda ise yüzde 22,8 olarak gerçekleşti.

ORTALAMA HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 43,7 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerin ortalama fiili haftalık çalışma süresi ise 2023 yılı Aralık ayında 0,1 saat azalarak 43,7 saate geriledi. Erkeklerde ortalama çalışma süresi 45,5 saat, kadınlarda 40 saat olarak tahmin edildi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI ARTTI

İşsizler, caydırılmış işçiler ve zamana bağlı eksik istihdamı kapsayan atıl işgücü oranı ise aynı dönemde 2,1 puan artarak yüzde 24,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,4 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak kayıtlara geçti.