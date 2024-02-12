Cevdet Yılmaz işsizlik verilerini değerlendirdi: Tüm zamanların rekoru...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Aralık ayı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yılmaz, Aralık ayında işsizlik oranının yüzde 8,8 olarak gerçekleştiğini ve istihdamın 32 milyon kişiyi geçerek bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023 işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik, yılın son ayında aylık bazda yüzde 0,1 oranında azalarak yüzde 8,8 olarak gerçekleşti. İstihdamdaki kişi sayısı ise 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin oldu.

X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla işsizlik verilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aralık ayında istihdamdaki kişi sayısının 32 milyon kişiyi aşarak rekor kırdığını açıkladı. Yılmaz şunları kaydetti:

"Mevsimsel etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı Aralık ayında yüzde 8,8 olarak gerçekleşmiş, Aralık ayı istihdamımız 32 milyon kişiyi geçerek bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

"İŞSİZLİK OVP ÖNGÖRÜSÜNÜN ALTINDA KALDI"

Bu veriler ışığında 2023 yılı işsizlik oranının, Orta Vadeli Programda öngördüğümüz yüzde 10,1’in altında, tek haneli olarak gerçekleşeceği kesinleşmiştir.

Önümüzdeki dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat perspektifinde istihdam dostu politikalarımızı hayata geçirmeye ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

Mevsimsel etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı Aralık ayında yüzde 8,8 olarak gerçekleşmiş, Aralık ayı istihdamımız 32 milyon kişiyi geçerek bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşmıştır.



Bu veriler ışığında 2023 yılı işsizlik oranının, Orta Vadeli Programda… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz)

TÜİK İŞSİZLİK VERİLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılının Aralık ayına ilişkin Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; işsizlik Aralık ayında Kasım ayına göre 0,1 puan düşüşle yüzde 8,8'e geriledi. 15 yaşından büyük kişilerde işsiz sayısı böylece geçen yılın son ayında 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi olarak gerçekleşti.

İşsizlik erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi.

İstihdamdaki kişi sayısı 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin olurken, işgücü 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bin kişiye ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 36,3 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,5'a geriledi.

Ortalama fiili çalışma süresi ise 0,1 saat azalışla 43,7 saat olarak kaydedildi. Erkeklerin ortalama çalışma süresi 45,5, kadınların çalışma süresi ise 40 saat olarak tahmin edildi.