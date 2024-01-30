Cevdet Yılmaz tarih verdi: 'Türkiye’ye ciddi bir fon akışı bekliyoruz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi ve seçim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonda düşüş için 2026 tarihine işaret eden Yılmaz, "Türkiye’ye ciddi bir fon akışı bekliyoruz." dedi. Kur rejimi hakkında konuşan Yılmaz, "Enflasyon kadar artıyorsa, reel artış yok demektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi ve yerel seçimlere yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Enflasyon, TL'nin cazip hale getirilmesi, Türkiye'ye para akışına dair birçok alanda açıklama yapan Yılmaz, faiz artışı ve kur politikasına ilişkin de konuştu.

Enflasyonda düşüş için 2026 tarihine işaret eden Yılmaz, "Türkiye’ye ciddi bir fon akışı bekliyoruz." dedi. Haber Global'de yer alan habere göre, Yılmaz, "Doğrudan yatırımlar bekliyoruz. Bir fon akışı oldu ama daha uzun vadeli yatırımlar için hazırlıklar yapılıyor. Türkiye’ye ciddi bir fon akışı olacağını görüyorum. Türkiye’nin politikalarını tanıtmaya gayret ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu:

"İSTANBUL VE ANKARA'DA AK PARTİ'NİN ŞANSI YÜKSEK

"İstanbul, Ankara gibi illerde AK Parti'nin kazanma olasılığını yüksek görüyorum. Halkımızın mukayese imkanı var, yeni gelenler bu 5 yılı heba etti. Sermayenin üzerine katkıda bulunmadılar.

TL'NİN CAZİP HALE GETİRİLMESİ

Risk primimiz düştü, bu da Türkiye'yi daha az maliyetle borçlanır hale getiriyor. Kredi derecelendirme kuruluşları da gitgide daha iyi açıklamalar yapıyor. TL güçleniyor, KKM'de çözülme oldu. Kademeli bir şekilde KKM'den çıktığımız halde döviz hesaplarında bir gelişme olmadı TL mevduatı arttı. Bu da olumlu bir durum. Esas olan kendi paramızdan mevduatın tutulmasıdır.

TÜRKİYE'YE FON AKIŞI

Cumhurbaşkanımız, yatırım, istihdam, üretim ihracattan söz ediyor. Yatırım olacak ki istihdam olsun ve bunu da ihraç edelim. Yeni politikaların özü bu. Aşırı tüketimi engelleyip tasarrufumuzu artırıp bunları da doğru yere kanalize etmeye çalışıyoruz. Türkiye kalkınmakta olan bir ülke, yatırım ortamı gelişince hem iç hem de dış yatırımcı için bir fırsat. Doğrudan yatırımlar bekliyoruz. Bir fon akışı oldu ama daha uzun vadeli yatırımlar için hazırlıklar yapılıyor. Türkiye'ye ciddi bir fon akışı olacağını görüyorum. Türkiye'nin politikalarını tanıtmaya gayret ediyoruz.

FAİZ ARTIŞLARI

Belli bir yere gelindi ama mutlaka gelişmeleri de takip edeceklerdir. Enflasyondaki gelişmeler olumlu yönde seyrettikçe Türkiye daha iyi bir yere doğru gidecek, önemli olan düzenli hareket edilmesi.

AMAÇ HEM FAİZ HEM DE ENFLASYONDA TEK HANE

Amacımız, hem enflasyonu hem de faizleri uzun vadede tek haneli rakamlara düşürmek. MB kendi kararlarını alıyor, Maliye Bakanlığıyla bunu yönetiyoruz bir de yapısal reformlar var. Yapısal reformlar bir ülkenin görünümüne ciddi katkılar sağlar.

Yaz aylarında baza yüksek rakamlar girdiği için bir süre daha manşet enflasyon yüksek kalmaya devam edecek. 2024 yılı ortalarından itibaren belirgin olarak yıllık bazda düşüşü göreceğiz. 2026 yılında ise asıl hedefimiz olan tek haneli enflasyona ulaşacağız.

DOLAR KURUNDAKİ ARTIŞ

Serbest kur rejimi izliyoruz. döviz arz talebiyle şekillenen bir hadise. Bu rejim çerçevesinde daha istikrarlı bir yapıyı da arzu ediyoruz. Kurda belli bir istikrar oluştu ve bu da devam edecek. Reel kur ile nominal kuru ayırt etmek lazım. Enflasyon kadar kur da artıyorsa burada reel bir artış yok demektir. Makro politikalarımızla uyumlu artış var.

KRİPTO PARA DÜZENLEMELERİ

Çok riskli alanlar, finansal okur yazarlık denen bir şey var. İnsanımıza bu konuda daha fazla bilgiyi aktarmamız lazım. Özellikle küçük yatırımcıların riskli alanlarda büyük kayıplar yaşamaması konusunda adımlar atılmalı. Çerçeve bir düzenleme yapılacak, kurumları yetkilendiren, kanuni bir alt yapı oluşturan bir düzenleme olacak. Gri liste de önemli. Biz bütün yasal şartları tamamladık, bir bu eksik kalmıştı, onu da yapacağız. Biz en azından teknik olarak bir bahane bırakmayacağız. Gri listenin de bir şartı yerine getirilmiş olacak. Analize dayalı hareket etmelerinde fayda var. Hayatımızın bir parçası artık bunlar.