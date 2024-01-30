Dolar ve altında yükseliş devam ediyor! İşte piyasalarda son durum

Kritik veri haftası tüm hızıyla devam ediyor. Dolar, euro, altın ve Bitcoin için yön belirleyecek veriler bu hafta açıklanacak. Yurtiçinde 2023 ihracat verileri ile İstanbul'un enflasyonu takip edilecek. Yurtdışında ise Fed ve BOE'nin faiz kararı piyasaların odağında. Önemli veriler öncesi dolar ve altın fiyatları yükseliyor. Dolar/TL 30,35 seviyesine yükselirken, gram atlın 1.950 TL bandından toparlanarak 1.983 TL'ye ulaştı.

Ocak'ı Şubat'a bağlayan hafta dolar, altın ve euro piyasaları için belirleyici olacak. Yarın saat 22.00 civarında Fed'in Ocak ayı faiz kararını açıklaması bekleniyor. Perşembe günü ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) faiz kararı var.

Yurtiçi tarafında TÜİK'in yarın açıklayacağı 2023 yılına ait ihracat verileri öne çıkıyor. Ayrıca Perşembe günü açıklanacak İstanbul'un 2023'teki enflasyon oranı ve TCMB rezervleri de izlenecek.

Öte yandan, Gazze ile Kızıldeniz krizi de piyasalar tarafından takip ediliyor. ABD üslerine yönelik son günlerde düzenlenen saldırıların altın fiyatlarını desteklediği düşünülüyor.

DOLARDA 'FED' YÜKSELİŞİ

Bahsi geçen veriler öncesi para piyasaları dalgalanıyor. Fed faiz kararı beklenirken, dolar küresel ölçekte değerleniyor. Son günlerde yükselişine devam eden dolar, şu anda 30,35 TL seviyesinde işlem görüyor.

ABD tarafında Fed'in faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, Fed Başkanı Jerome Powell'in konuşmasının belirleyici olması bekleniyor. Piyasalar Powell'in konuşmalarında gelecek para politikasına ilişkin ipucu arayacak.

EURO BOE KARARI ÖNCESİ DÜŞÜYOR

Euro tarafında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) faiz kararı ile Avro Bölgesi'nde 2023 büyüme verileri izlenecek. Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Ocak ayı faiz kararını açıklayarak, politika faizini sabit bıraktığını duyurmuştu.

27 Ocak tarihinde 32,96 TL seviyesine kadar yükselen euro, daha sonra geriledi. Şu anda euro/TL 32,87 seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI KRİZLERDEN BESLENİYOR

Altın fiyatlarında ise kriz dopingi var. Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD üslerine yönelik saldırılar fiyatları destekliyor. Ayrıca Çin'in en büyük emlak şirketi Evergrande'ye yönelik tasfiye kararının da piyasalarda etkili olduğu belirtiliyor.

ABD tahvil faizlerinde yaşanan gelişmelerin ardından altın fiyatları düşmüştü. Tahvillerde önce satış ağırlıklı, sonra alış ağırlıklı bir seyir devam etti. Bahsi geçen gelişmeler Fed'in Mart ayında faiz indireceğine yönelik beklentilerin zayıflamasının ardından geldi. Altın fiyatlarında Fed'in belirleyici olması beklenirken, Powell'in konuşması yakından takip edilecek.

Şu anda ons altın geçen hafta gördüğü 2.006 dolar seviyesinin üstünde 2.034 dolarda alıcı buluyor. Dün ons, 2.024 dolar seviyesinde kapanmıştı.

Gram altın tarafında ise ons altındaki değişime ek olarak, liranın değer kaybından gelen bir destek de var. Gram altın şu anda 1.984 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram geçen hafta 1.953 TL seviyesinde kapanmıştı.

Çeyrek ve cumhuriyet altınında ise sırasıyla 3.354 TL ve 13.806 TL'lik fiyat etiketi bulunuyor.

BITCOIN DİPTEN DÖNDÜ

Bitcoin ise SEC'in ETF kararının ardından 49.000 dolara kadar yükselmişti. ETF, yatırımcıların Bitcoin barındıran borsa yatırım fonlarından yararlanabilmesi anlamına geliyor. ETF kararının ardından Bitcoin'de ralli beklenirken, yükseliş 49.000 dolar seviyesinden döndü.

Bu seviyede yaşanan kâr satışları ve ABD'den gelen verilerle doların güçlenmesinin ardından Bitcoin, önce 42 bin dolara ardından 38 bin dolara kadar düştü. 26 Ocak tarihinde 42 bin dolara kadar yükselen lider kripto para, yatay fiyat hareketine başladı.

Yeni haftaya sakinliğini bozarak başlayan Bitcoin, 43 bin doları aştı. Şu anda kripto para, günlük yüzde 8,84 yükselişle 43.357 dolardan işlem görüyor.

ÇATIŞMALAR PETROLE YARADI

Cuma günü 83,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,95 dolar seviyesinde tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,40 kayıp yaşayan petrol, varil başına 82 dolar civarında işlem gördü. Yeni güne hafif yükselişle başlayan petrol, şu anda 82,47 dolardan işlem görüyor.

24 Ocak'ta petrolün varil fiyatı 80 dolar civarındaydı. ABD'nin üslerine yönelik saldırıların fiyatları desteklediği düşünülüyor. Öte yandan, dün ABD'nin Ürdün'deki üssüne yönelik drone saldırısına rağmen fiyatın düşmesi ise arz-talep sorununun devam ettiğini gösteriyor.