Dolar, euro altın... Kritik veri öncesi piyasalar yükselişte! İşte son durum

Altın, dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı. Altın piyasalarında hafta sonu başlayan gerilemenin ardından gram altın fiyatı 1.953 TL'ye kadar gerilemişti. Yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan altın, Şu anda gram altın 1.976 TL'den işlem görüyor. Dolar ve euroda ise yükseliş var. Geçen hafta yüzde 0,39 oranında değer kazanan dolar mevcut olarak 30,34 seviyesinde işlem görüyor. Euro ise, 32,93 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar, euro ve altın, küresel piyasalarda devam eden belirsizliklerin de etkisiyle yükselişe geçti. Bu hafta veri gündeminin yoğun olması beklenirken, Fed'in Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı piyasalarda öne çıkıyor.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Geçen hafta açıklanan verilere göre, ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023'ün ekim-aralık döneminde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 artış göstererek yüzde 2'lik beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de enflasyonun hız kesmesine karşın ekonomik aktiviteden alınan olumlu sinyaller ekonomide "yumuşak iniş" ihtimallerini artırdı. Bunun sonucunda, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminler yeniden güç kazandı.

Daha önce açıklanan verilerle piyasalarda Mart'ta faiz indirimi beklentisi zayıflamış, bunun sonucunda dolar değerlenirken, altın fiyatları çakılmıştı.

Fed'in Ocak ayı faiz kararını Çarşamba günü TSİ saat 21.00'da açıklayacak. Geçen ay Fed faizi 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,5'te sabit tutmuştu.

Fed'in Ocak ayı toplantısında da politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, bankanın açıklayacağı politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olacak.

ALTIN FİYATLARI TOPARLANIYOR

Karar öncesi altın fiyatlarında yükseliş görüldü. Gram altın, Fed etrafında şekillenen belirsizlikten destek bularak günlük yüzde 1,14 artışla 1.976 TL'ye kadar yükseldi. Hafta sonu gram altın 1.953 TL'ye kadar gerilemişti. Gram Kapalıçarşı'da ise 2.050 TL'den alıcı buluyor.

Altındaki yükseliş, dolardaki ralliye rağmen gerçekleştiği belirtiliyor. Ons altın günlük yüzde 0,40 artışla 2 bin 26 dolara yükselirken, çeyrek altın 3.230 TL'den, cumhuriyet altını ise 12.644 TL'den işlem görüyor.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Uzmanlara göre dolarda seçim süreci ve Fed'in faiz politikasının etkisiyle yükseliş devam edebilir. Fed'in Mart ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin zayıflamasıyla, ABD tahvillerinde dalgalanmalar yaşanmış, bunun sonucunda da dolar küresel olarak değer kazanmıştı. Dolar/TL şu anda 30,34 seviyseinde işlem görüyor.

Euro tarafında ise ECB'nin faiz kararı sonrası daha yatay bir seyir var. Euro/TL şu anda 32,93 lira seviyesinde işlem görüyor.