Yıllar önce 'serbest piyasa' dedi ama... ABD'deki skandal büyüyor! Milyonlarca dolar gelir elde etmiş

ABD'de Kongre üyelerinin borsadaki milyon dolarlık işlemlerine yönelik tepkiler büyüyor. Üyelerin devletin desteklediği şirketlere yatırım yaparak milyonlarca dolarlık gelir elde ettiği iddia edildi. Tepkilerin odağındaki eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Microsoft ve Google gibi devlet destekli teknoloji şirketleri aracılığıyla 120 milyon dolar kazandığı belirtiliyor.

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Nvidia, Google ve Microsoft gibi devlet destekli teknoloji firmalarından milyonlarca dolarlık hisse senedi aldığı ortaya çıktı. Yıllık 226 bin dolar maaşla 36 yıl Kongre'de hizmet veren Pelosi'nin borsa aracılığıyla 120 milyon dolar servet sahibi olduğu belirtiliyor. 2021 yılında Pelosi, Kongre'nin hisse senedi ticareti yapmasının yasaklanmasının gerekip gerekmediğine ilişkin bir soruya "Hayır, bu bir serbest piyasa" yanıtını vermişti.

SENATÖR BORSADAN MİLYONLARCA DOLAR KAZANDI

Unusual Whales hesabının X üzerinden yaptığı paylaşıma göre; Pelosi, milyonlarca dolarlık Google ve Microsoft hissesine sahip ve bu hafta Nvidia şirketinden de yüklü miktarda hisse aldı. Pelosi'nin yatırım yaptığı firmalar, ABD hükümetinin yapay zeka araştırma programı kapsamında desteklediği teknoloji şirketlerinden oluşuyor.

Joe Biden'ın yapay zeka üzerine yayımladığı başkanlık emri çerçevesinde oluşturulan destek programı, birkaç halka açık şirketi kapsıyor. Bu şirketler arasında Amazon, Antropic, Hugging Face, IBM, Intel, Meta, Microsoft, Nvidia, OpenAI ve Palantir bulunuyor.

Pelosi'nin, Nvidia, Microsoft ve Google üzerinde yaptığı ticaretler yasal. Ancak, habere yorum yapan birçok kişi, bu ticaretlerin etik sınırları aştığına inanıyor.

"BU BİR SERBEST PİYASA"

ABD'de Kongre üyelerinin hisse senetleri üzerinden milyon dolarlar kazanması yeni bir durum değil. 2021 yılında Pelosi, Kongre'nin hisse ticareti yapmasının yasaklanmasının gerekip gerekmediğine ilişkin bir soruya verdiği cevap, son yaşanan gelişmelerin ardından tekrar gündem oldu. Pelosi, muhabirin sorusuna "Hayır, bu bir serbest piyasa" sözleriyle cevap vermişti.

PROGRAM ABD'DE YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARINI DESTEKLEMEYİ AMAÇLIYOR

ABD'deki Ulusal Bilim Vakfı'nın yönettiği Ulusal Yapay Zeka Araştırma Kaynakları Programı, araştırmacıların ve eğitimcilerin gelişmiş yapay zeka teknolojilerine erişim sağlayabilmeleri amacıyla oluşturdu. Programla, yapay zeka şirketlerine kaynak sağlanarak, alandaki araştırma ve inovasyonun desteklenmesi hedefleniyor.