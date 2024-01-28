Suriye ve Irak'ta denklem değişecek, Türkiye’ye alan açılıyor

ABD’nin öncülüğündeki koalisyon Ürdün’de yeni bir eğit-donat faaliyeti başlatırken askerî uzmanlar bu süreçte Türkiye’ye ciddi alan açılacağına dikkat çekti. Emekli Korgeneral Pekin “Türkiye’nin hem terör illetine hem de karşı karşıya kaldığı mülteci sorununa çözüm için bazı hamleler yapacağına inanıyorum” dedi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Türkiye’de medya, her ne kadar İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili F-16 konusuna ağırlık verse de Türkiye-ABD arasında sürecin en önemli konu başlıkları Suriye ve Irak oldu. Türk tarafı ABD’den özellikle Suriye’deki misyonunun değişmesini istedi. Suriye’nin bölünmeden bu süreçten çıkarılması gerektiğini savunan Türkiye, yeni anayasa ve Suriye’nin yeniden imarı gibi konularda Batı ittifakından destek talebinde bulundu. Ankara, ayrıca Irak-Suriye sınır koridorunda PKK ve uzantılarına izin verilmeyeceğini muhataplarına net bir dille iletti.

ÇEKİLME İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Türkiye, İsveç’in NATO’ya alınması ile ilgili yapılan müzakerelerde Stockholm yönetiminin PKK ve uzantılarına verdiği desteği sonlandırması yanında ABD-Koalisyon unsurlarından da terör karşıtı tavır alması şartını koştu. ABD kanadının Suriye’deki güçlerini Ürdün’e kaydırma ve PKK-PYD yapılanmasını bazı özel imtiyazlarla Suriye yönetimi yapısına dahil etme yönünde kararlar alabileceği belirtiliyor. Son gelişmelere paralel ABD-Koalisyon yönetimi ile PKK Suriye yapılanması arasında el-Koniko Üssünde özel bir görüşme gerçekleşti. Koalisyon heyeti yaklaşan ABD seçimleri ve Türkiye ile yapılan müzakereler ölçeğinde Suriye’deki askerî varlıklarını Ürdün’e kaydırabileceklerini PKK yöneticilerine iletti. Terör örgütü yönetimi bunun ağır sonuçlar doğurabileceğini belirtirken Koalisyon temsilcileri, herhangi bir sıkıntı hâlinde Ürdün’den Suriye’ye sadece birkaç dakika içerisinde müdahale edebileceklerini ifade ettiler.

PYD’Yİ ENTEGRE ÇABASI

Gelişmeleri gazetemize değerlendiren eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Suriye’de yeni bir siyasi-askerî sürecin başladığını anlattı. Pekin “İsveç’in üyeliğinde Türkiye ve ABD arasında en önemli gündem maddesi Suriye ve Irak konusuydu. Amerikalılar PYD’ye yasal bir zemin kazandırmak istiyor. Bu noktada hem CIA hem de Pentagon’un Biden sonrasına hazırlık amaçlı stratejiler geliştirdiğini de unutmamak lazım. Siyasi ve askerî açıdan YPG/PYD terör yapılanmasını merkezi yönetime entegre etmeyi hedefliyorlar” diye konuştu. Amerikan medyasında Foreign Policy ve CNN International, ABD’nin Irak ve Suriye’deki varlığının üst düzey tartışma konusu hâline geldiğini duyurdu. NATO’da bir dönem görev yapan emekli TSK komutanlarından Gürsel Tokmakoğlu, ABD ve müttefiklerinin PKK/PYD’ye özerklik şartında ısrarcı olmaya devam edeceğini ancak mevcut durumun da sürdürülebilir olmaktan çıktığı tespitinde bulundu.

ANKARA HAMLE YAPACAK

Suriye’de DEAŞ bahanesi ile PKK/PYD’ye yedi yıldır destek veren ABD öncülüğündeki koalisyon Ürdün’de yeni bir eğit-donat faaliyeti başlattı. Tenef’de bulunan muhaliflerle birlikte Dera-Humus-Hama-Şam-Kuneytra bölgelerinden beş bini aşkın Esad aleyhtarı muhalifin bu üste eğitildiği rapor ediliyor. Emekli Korgeneral Pekin, bir yandan PYD’ye özerklik planını sürdüren Batı ittifakının diğer yandan Sünni gücü de dönüştürmeye çalıştığını aktardı. Koalisyon yapılanmasının bölünmüş Suriye hedefinden vazgeçmediğini kaydeden Pekin “Bu süreçte Türkiye’ye ciddi alan açılacak. Çünkü kayda değer bir risk yönetimi örneği sergiliyor. Bunun Irak’ta ve Suriye’de ciddi gelişmeler yaşanabilir. Türkiye’nin hem terör illetinin hem de karşı karşıya kaldığı mülteci meselesinin çözümü için bazı hamleler yapacağına inanıyorum. Her ne kadar bu tabloda PKK/PYD bağlamında ABD başat problem olarak yer alsa da meselenin çözümü ile bir diğer sıkıntı İran” ifadelerini kullandı.