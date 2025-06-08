İstanbul rekoru! Beş ayda 31 milyonu buldu...

İstanbul Havalimanı dünya ulaşımının gözdesi hâline geldi. Yılın ilk beş ayında, uçuş trafiği 911 bine, yolcu sayısı da 85,5 mliyona ulaştı.

Hava yolunu kullanan yolcu sayısı beş ayda 85 milyonu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mayısta toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle 215 bin 808’e ulaştığını belirterek, iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 480 bin 582, dış hat yolcu trafiğinin ise 12 milyon 677 bin 712 olarak gerçekleştiğini söyledi.

TOPLAM YOLCU TRAFİĞİ YÜZDE 3,5 ARTTI

Uraloğlu “Direkt transit yolcularla birlikte toplam 21 milyon 170 bin 171 yolcu seyahat etti. Geçen yılın aynı ayına göre yolcu trafiği yüzde 3,7 arttı” dedi. Ocak-mayıs dönemin ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 365 bin 145, dış hatlarda ise 318 bin 618 olduğuna işaret eden Uraloğlu “Böylece uçak trafiği, üst geçişlerle 910 bin 988 olarak gerçekleşti. Üst geçişler dahil toplam uçak trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 arttı. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 37 milyon 264 bin 358, dış hat yolcu trafiğinin 48 milyon 91 bin 649 olduğu bu dönemde, direkt transit yolcularla birlikte toplam 85 milyon 420 bin 438 yolcuya hizmet verildi. Toplam yolcu trafiğinde yüzde 3,5 artış oldu” diye konuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 31,9 MİLYON YOLCU TRAFİĞİ

Uraloğlu, Türkiye’nin megaprojelerinden İstanbul Havalimanı’nda, mayısta uçak trafiğinin 46 bin 556’ya ulaştığını aktardı. İstanbul Havalimanı’nda mayısta iç hatlarda 1 milyon 500 bin 123, dış hatlarda 5 milyon 462 bin 411 olmak üzere toplamda 6 milyon 962 bin 534 yolcuya hizmet verildiğine dikkat çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: Ocak-mayıs döneminde söz konusu havalimanında toplamda 212 bin 978 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 6 milyon 386 bin 510, dış hatlarda 25 milyon 511 bin 915 olmak üzere toplamda 31 milyon 898 bin 425 yolcu trafiği gerçekleşti. Uçak trafiği mayısta 2.546, beş aylık dönemde 10 bin 885 oldu