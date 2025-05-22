JP Morgan'dan doların ateşini harlayacak tahmin! Trump üzülecek, ABD, stagflasyon yolunda

Dünyaca ünlü yatırım bankası JP Morgan'dan doların ateşini harlayacak tahmin geldi. JPMorgan CEO'su Jamie Dimon ABD ekonomisinin çeşitli risklerle karşı karşıya olduğunu ve stagflasyona girme riskinin olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana dünya ekonomisin alt üst edecek kararlar almaya devam ediyor. Barış getireceğini vaat edip dünyadaki savaşları harlayan Trump, Çin başta olmak üzere birçok ülkeye gümrük vergilerini artırmıştı. Trump'ın ticaret savaşının fitilini ateşlemesi ABD ekonomisini de kötü etkilemesi bekleniyor.

Bu konuda dünyaca ünlü yatırım bankası JP Morgan'dan ürküten bir tahmin geldi. JPMorgan CEO'su Jamie Dimon ABD ekonomisinin stagflasyona girme riskinin olduğunu söyledi.

ABD EKONOMİSİ DURMA NOKTASINDA

Dimon Bloomberg’e verdiği röportajda “Şu anda harika bir noktada olduğumuz fikrine katılmıyorum” dedi.

Dimon, büyük bütçe açıkları, enflasyonist etkenler ve jeopolitik risklerin mevcut olduğunu, ABD Merkez Bankası’nın ise faiz kararlarında bekleyip görme yaklaşımını benimseyerek doğru olanı yaptığını belirtti. Dimon, “Amerikan hükümetinin Çin’den tamamen çekilmek istediğini sanmıyorum. Umarım ikinci, üçüncü, hatta dördüncü tur görüşmeler yapılır ve bu süreç olumlu bir şekilde sonuçlanır” dedi.

ABD STAGFLASYONA GİRERSE NE OLUR?

ABD stagflasyona girerse, enflasyon yükselmesi ve bu nedenle yatırımcılar genellikle güvenli liman olarak dolara yönleneceği tahmin ediliyor. Bu durum, dolara olan talebi artıracak ve dolayısıyla doları daha da güçlendirecek. Ancak, sürekli yükselen enflasyon, doların satın alma gücünü de azaltacak.

Stagflasyonun, ABD'nin ticaret ortakları üzerinde olumsuz etkiler oluşturması bekleniyor. Doların güçlenmesi, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin para biriminin değer kaybetmesine de neden olabilir.