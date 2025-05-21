Dolardan kaçış sürüyor! Bitcoin’de yeni rekor!

Piyasalarda son dakika! Moody’s not indiriminin ardından ABD varlıklarından kaçış hızlandı. Dolar endeksi 2 hafta sonra yeniden 100,00 seviyesinin altında sarktı, ABD tahvil faizleri yükselişe geçti. Kripto para birimi Bitcoin ise güvenli liman alımları ile birlikte 109 bin 500 doları test etti ve tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı. Bu arada Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi günü %1,21 düşüşle 9398 puandan tamamladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda Moody’s not indiriminin ardından ABD dolarında dikkat çeken fiyatlamalar yaşanıyor. Dolar endeksi bugün %0,50 değer kaybederek, yaklaşık 2 hafta sonra yeniden 100,00 seviyesinin altında sarktı ve 99,50’ye geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1,35 yükselişle 4,55 seviyesine yönelirken; Wall Street endekslerinde de bugün sınırlı da olsa düşüşler yaşanıyor.

ALTIN VE BİTCOİN YÜKSELDİ

Bu arada ABD varlıklarından kaçış, güvenli liman olarak yeniden altın ve Bitcoin’i öne çıkardı. Ons altın bugünkü işlemlerde 3305 dolara ve gram altın da 4125 TL’ye yükseldi. Bitcoin ise bugünkü işlemlerde 109 bin 500 doları test ederek tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı. BTC, 20 Ocak’ta 109 bin 350 dolar ile önceki rekorunu görmüştü.

Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes sürecinde belirsizliğin artması ve İsrail’in İran’ı vuracağı yönündeki iddialar da jeopolitik risklerde artışla birlikte altın fiyatlarına deste oldu.

BTC ise son dönemde kurumsal yatırımcılardan artan talep ve son olarak ABD’nin en büyük bankası olan JP Morgan’ın Bitcoin ETF’lerine vize vermesiyle birlikte daha da güçlendi. Son 1 ayda yaklaşık %29 yükselen BTC için Standard Chartered Bank, ikinci çeyrekte 120 bin dolar hedef fiyat öngörmüştü.

BİST 100 GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Öte yandan iç piyasalarda hafta ortası işlemeler geride kalırken; Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi günü %1,21 düşüşle 9398 puandan tamamladı. Bankacılık, Sınai ve Hizmetler sektör endeksinin üçünde de değer kayıpları yaşandı.

Analistler, endekste geçen hafta yaşanan yükseliş sırasında 9420 seviyesinde oluşan fiyat boşluğunun bugün kapandığını belirterek, “Kapanış da bu seviyenin hemen altından gerçekleşti. Bundan sonraki süreçte 9420 seviyesinin üzerine çıkmak önemli olacak. Daha aşağıda ise 9250 ilk destek olarak takip ediliyor. Yarınki TCMB enflasyon raporundan gelecek mesajlar da piyasalar için önemli” diye konuştu.