Kabine öncesi emekliye çifte zam müjdesi! Ek artış ve kök ücret detayı belli oldu, işte ödeme takvimi…

16 Ocak 2024 11:22 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 11:24

Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu. SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı belli oldu. 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57 olarak kesinleşti. Bu rakam refah payı hariç emekliye zam oranı oldu.

AK Parti, asgari üretin 17 bin liraya çıkartılması nedeniyle yapılması gereken düzenlemeleri içeren bir yasa teklifi hazırlıyor. 6-8 maddeden oluşacak teklif kapsamında işveren desteğinin 700 liraya yükseltilmesi, kısa çalışma ödeneği gibi konular da yer alacak. Bakanlıklardan gelen isteklere göre teklife bazı eklemelerin de yapılması gündemde. AK Parti, teklifi önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunmayı hedefliyor.

GÖZLER BUGÜN YAPILACAK OLAN KABİNE TOPLANTISI’NDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine'de, SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarına yapılacak ilave artış masaya yatırılacak. Ayrıca 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının ne kadar yükseltileceğinin de ele alınıp netleştirilmesi bekleniyor. Emekliler ile ilgili düzenlerin yasa ile yapılması gerekiyor.

Bu nedenle Kabine'nin kararı doğrultusunda AK Parti hazırladığı teklife emeklilerle ilgili maddeleri de ekleyecek. Ancak biraz daha çalışma yapılması gerekiyorsa, madde eklemelerinin önergeyle komisyon ya da Genel Kurul aşamasında yapılması planlanıyor.

ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Öte yandan memur ve memur emeklilerine 2024 yılı ilk 6 ayında yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Ancak memurlar maaşlarını ayın 15’inde alıyor, memur emeklileri ise ay başında maaşlarını alıyorlar. Fakat bu kesime zam farkı henüz yatırılmadı. Peki memur ve emeklilere zam farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Konuyla ilgili merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz açıkladı. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Memurlarımız maaşlarını her ayın 15’inde alıyorlar. %49,25 zam farkını bordrolarında göreceklerdir. Ocakta oluşan 14 günlük fark genellikle 1 hafta içerisinde fark bordrosuyla birlikte maaşlarına ilave olarak yatıyor. Muhtemel olarak 15’ine yetişeceğini düşünüyorum. Memur emeklisi ise ayın ilk haftasında aldıkları için muhtemel olarak şubat maaşına veya ocak ayı içerisinde ilave olarak yatırılacaktır."

SSK VE BAĞKUR’LUYA EK ZAM NASIL OLACAK?

Ek zaman düzenlemesine yönelik çalışmanın farklı versiyonları olabileceğini düşünüyorum. Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklisinin zamlarında şu an için 11,7’lik bir fark mevcut. SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı da yüzde 49.25’e tamamlanabilir. Ya da SSK ve Bağkur emeklisine memura yapılan yüzde 49.25’ten yüzde % 5,4 daha az zam yapılabilir. ‘Bu fark nereden kaynaklanıyor?’ sorusunun cevabı ise şöyle: 2024 yılı Temmuz ayı enflasyon beklentisi %24 olarak tahmin ediliyor.

Memur ve memur emeklileri ise temmuzda toplu sözleşmeden kaynaklı %18,60’lık bir maaş farkı alacaklar. SSK ve Bağkur emeklileri ise enflasyonun yüzde 24 çıkmasıyla birlikte bu oranı hak edecekler. Yani temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklileri, memur ve memur emeklilerine göre yüzde 5.40 oranında daha fazla zam alacaklar. Bu dönemde emeklilere 43.85 oranında zam yapılırsa, o zaman temmuz ayında memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklisi maaş zam oranları dengeye gelecek ve zam oranları eşitlenmiş olacaktır.

KÖK MAAŞLAR YÜKSELECEK Mİ?

Ayrıca kök aylıklar 7500 TL seviyesine yükseltilip üzerinde bir de seyyanen zam verilebilir. Bu durumda 7500 TL üzerine %37,57 zam ilavesi yapılırsa en düşük emekli maaşının 10.317 TL seviyesine getirilme durumu olabilir. Ya da taban aylıkların 7500 TL’den 11.000 veya 11.250 TL seviyesine yükseltilmesi de söz konusu olabilir. Bütün alternatifler önümüzdeki hafta yapılacak olan Kabine toplantısında sayın Cumhurbaşkanına sunulup karar verilecektir.