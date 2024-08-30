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Kamuda haftanın 3 günü çalışacak elaman aranıyor! Maaş belli oldu, işte aranan şartlar...

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Kamuda haftanın 3 günü çalışacak elaman aranıyor! Maaş belli oldu, işte aranan şartlar...

Ekonomi Haberleri

Kamuda işsizlere yönelik yeni bir işgücü uyum programı başlatılıyor. Bu kapsamda haftanın 3 günü çalıştırılacak elemanların günlük ücretleri belli oldu. Sigorta primleri de yatırılacak, peki kimler başvuracak, aranan şartlar neler? İşte merak ettikleriniz...

Kamuda işsizlere yönelik olarak ‘haftada 3 gün gitmeli’ ve ‘harçlık ödemeli’ yeni bir işgücü uyum programı başlatılıyor.

Kamuda haftanın 3 günü çalışacak elaman aranıyor! Maaş belli oldu, işte aranan şartlar... - 1. Resim

Hürriyet'te yer alan haberde bu programın detaylarına yer verildi. Buna göre, işsizlere kamu kurumları bünyesinde ilk bir eğitimler verilecek.

Kamuda haftanın 3 günü çalışacak elaman aranıyor! Maaş belli oldu, işte aranan şartlar... - 2. Resim

Sonrasında ise bu kişiler haftada 3 gün kamu kurumlarında eğitim aldıkları konularla ilgili çalışacak. En fazla 10 ay sürecek programda katılımcılara cep harçlığı verilecek. Kaynak, işsizlik sigortası fonu olacak. Amacın, çalışma hayatı dışındaki bireylerin ‘çalışma disipliniyle tanıştırılması ve istihdam dünyasına kazandırılması’ olduğu belirtiliyor.

Kamuda haftanın 3 günü çalışacak elaman aranıyor! Maaş belli oldu, işte aranan şartlar... - 3. Resim

Resmi Gazete’de yayımlanan İşgücü Uyum Programı yönetmeliğine göre, programın hedefi işsizlerin istihdam edilmesini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmak olacak.

Kamuda haftanın 3 günü çalışacak elaman aranıyor! Maaş belli oldu, işte aranan şartlar... - 4. Resim

Verilecek eğitimleri ise kamu kurumları Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) sunacak, uygun görülürse başlatılacak. Eğitim konuları  ‘engelli, yaşlı ve hasta bakımına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, çocuk bakım işleri, tarımsal üretim ve hayvancılık, ağaçlandırma, kamusal alanların temizlik...

Kamuda haftanın 3 günü çalışacak elaman aranıyor! Maaş belli oldu, işte aranan şartlar... - 5. Resim

Bakım ve onarım faaliyetleri, geri dönüşüm ve atık imha faaliyetleri, parkların ve yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi, biyolojik çeşitlilik ve doğal yaşam alanlarının restorasyonu, spor ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesi’ gibi konular olacak. Kurumlar, kendi sigortalı personelinin yüzde 30’una kadar bu kapsamda kontenjan talep edebilecek.

Kamuda haftanın 3 günü çalışacak elaman aranıyor! Maaş belli oldu, işte aranan şartlar... - 6. Resim

 

EN FAZLA 10 AY OLACAK

Programın ilk dört haftasında haftalık otuz yedi buçuk saat, bir başka deyişle haftada beş gün süreyle eğitim verilecek. Eğitim meslek edindirme ve kişisel gelişim üzerine olacak. Eğitim bittikten sonra bu kişiler haftanın 3 günü, toplam 22 buçuk saat kamu kurumlarında çalışacak. Programın son iki haftasında ise iş arama eğitimleri verilecek. İşgücü uyum programının süresi en fazla 10 ay olacak.  

Kamuda haftanın 3 günü çalışacak elaman aranıyor! Maaş belli oldu, işte aranan şartlar... - 7. Resim

İZİN ALDIKLARI GÜN HARÇLIK VERİLMEYECEK

Katılımcılara verilecek günlük cep harçlığı tutarı İŞKUR Yönetim Kurulu tarafından belirlendi. Her bir katılımcıya yapılacak ödeme, yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarın, katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar oldu. Öte yandan, kursiyerlerin SGK primleri, katılım sağlanan günler üzerinden bildirilecek. Katılımcılara izin kullandıkları günler için cep harçlığı ve sosyal güvenlik prim ödemesi yapılmayacak.

Kamuda haftanın 3 günü çalışacak elaman aranıyor! Maaş belli oldu, işte aranan şartlar... - 8. Resim

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İşgücü uyum programına, 18 yaşını tamamlamış ve son bir aydır sigortalı olmayan, yaşlılık veya malullük aylığı almayan, İŞKUR tarafından sunulan aktif işgücü ve işsizlik sigortalarına katılmamış kişiler başvurabilecek. Başvuru için hane gelir şartı da olacak, bu şart hane gelirinin net asgari ücret veya 4 net asgari ücret arasında olması şekilde belirlenebilecek. Konuyla ilgili kararı İŞKUR verecek.

Kamuda haftanın 3 günü çalışacak elaman aranıyor! Maaş belli oldu, işte aranan şartlar... - 9. Resim

GÜNLÜK ÜCRET NE KADAR OLACAK?

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda hazırlanan programdan katılımcıların yararlanma süresinin 140 fiili gün olması öngörülüyor.

Program ilk dört hafta yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftalık 37.5 saat, diğer haftalarda ise haftalık 22.5 saat olarak uygulanacak, bu kapsamda İşgücü Uyum Programı katılımcılarına ödenecek günlük net tutar da 566.73 Lira olacak.

Kamuda haftanın 3 günü çalışacak elaman aranıyor! Maaş belli oldu, işte aranan şartlar... - 10. Resim

ÜNİVERSİTELİLER DE KATILABİLECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İşgücü Uyum Programı kapsamına dair yaptığı açıklamada şu detaylara dikkat çekti:  “Program kapsamında çalışma hayatına adım atan vatandaşlarımız yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olacak. Böylece program kapsamında bir taraftan kamu kurumunda tecrübe edinirken aynı zamanda başka bir işte daha çalışmaları mümkün olacak. Programın ilk 4 haftası 5 gün, geri kalanında haftada 3 gün çalışarak 140 fiili gün sürmesi planlanıyor. Katılımcılara günlük net asgari ücret ödenecek ve kısa vadeli sigorta primleri sağlanacaktır. İşgücü Uyum Programı’ndan öğrencilerimizin faydalanmasının da önünü açıyoruz. Üniversite öğrencilerimiz eğitimlerine devam ederken, bir taraftan da çalışma hayatında tecrübe kazanacak ve harçlıklarını çıkarabilecekler. Program, daha az maliyetle daha fazla kişiye ulaşma imkânı sunacak ve iş arayanların yeteneklerini geliştirerek özel sektörde iş bulmalarını kolaylaştıracaktır.”

Düzenleyen:  - Ekonomi
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