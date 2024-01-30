Karadeniz’den 2,7 milyon metreküplük gaz rekoru! 15 milyon haneye verilecek

Sakarya Gaz Sahası’nda günlük üretimin 23 kuyuda 2,7 milyon metreküpe ulaştığını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “15 milyon hanemize doğalgazı buradan tedarik etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi ve Filyos Limanı’nda incelemelerde bulundu. Söz konusu ziyareti kış aylarında doğal gazın ağırlıklı olarak tüketildiği bir dönemde gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Bayraktar “Karadeniz gazı, 2020 yılındaki keşif sonrasında üç yıldan kısa bir süre içerisinde karaya getirdiğimiz ve BOTAŞ’ın sistemine hemen buradan birkaç kilometre ileride bağladığımız lokasyondayız. Filyos, bu anlamda hakikaten Türkiye’nin doğalgaz üssü hâline geldi diyebiliriz” dedi. Bayraktar, buradaki çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti: Bugün itibarıyla üretimimiz 2,7 milyon metreküpe ulaşmış durumda. İnşallah en kısa zamanda bu üretimi 10 milyon metreküpe akabinde de nihai olarak günlük 40 milyon metreküpe çıkarmak ve 15 milyon hanemize doğalgazı buradan tedarik etmeyi hedefliyoruz. Sakarya Gaz Sahası’nda şu ana kadar 23 kuyu kazdık. Dünyanın en hızlı geliştirilen projelerinden biri oldu. 170 kilometre mesafeden gazı taşıyoruz. Buradan da BOTAŞ’ın sisteminden evlerimize, tüketicilerimize ulaştırıyoruz. İnşallah projeyi önümüzdeki süreçte daha da hızlandırmak suretiyle milletimizin, memleketimizin, sanayimizin, evlerimizin ihtiyacı olan doğalgazın önemli bir kısmını buradan sunmuş olacağız.

FİLYOS LİMANI, DEV BİR LOJİSTİK MERKEZ OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’yi daha ileriye götürecek, sektöründe lider pozisyona taşıyacak dev bir lojistik merkezi projesi olan Filyos Limanı’nda 13 geminin elleçlemesinin yapılabileceğini, limanın yıllık 25 milyon ton kapasiteye sahip olarak 14 ve 19 metre derinliğindeki rıhtımlarıyla büyük tonajlı gemilere hizmet verebileceğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, hem bölgeyi hem de Türkiye’yi bir adım daha ileriye taşıyacak Filyos Limanı’nda rıhtım ve geri saha inşaatının tamamlanarak 2021’de hizmete alındığını belirtti. Uraloğlu, limanın altyapı inşaatlarının kamu kaynakları ile yapıldığını, üstyapı ekipman temini ve işletilmesi için yap-işlet-devret (YİD) modeli ile gerçekleştirilmesine yönelik karar alındığını söyledi.