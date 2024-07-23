"Kart aidatları iade edilecek" linklerine dikkat! Amaç e-Devlet bilgilerinizi çalmak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Vatandaşın e-Devlet bilgilerinin çalınmasının amaçlandığını belirtilen paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğu vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma sokulan kart aidatlarının iade edileceğine yönelik paylaşımlara ilişkin vatandaşları uyardı. Söz konusu linklere tıklanmamasını isteyen Merkez, söz konusu dolandırıcılık faaliyetine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Merkez'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya platformlarından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adı kullanılarak, 'Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği' iddiasıyla yapılan paylaşımlar dolandırıcılık amaçlıdır.



'Kart aidat ve işlem ücreti iadesi' verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla, kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz."