Kaymak ve kremaya süt yağı standardı: Hayvansal ya da bitkisel yağ kullanılmayacak

ESMAALTIN / ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı, krema ve kaymak üretimi ile bu ürünlerin etiketlenmesine yönelik yeni standartlar belirledi. Bakanlığın yayınladığı tebliğe göre, söz konusu ürünler inek, koyun, keçi veya manda sütünden elde edilecek. Ürünler kendine has tat, koku ve yapıda olacak.

Fermente veya ekşi krema üretiminde kullanılacak laktik asit bakterilerinin, son tüketim tarihine kadar ürünün içinde mevcut, canlı ve aktif olması gerekecek. Doğrudan tüketime sunulacak veya perakende gıda işletmesine gönderilecek krema ve kaymaklar, en az pastörizasyon veya pastörizasyona eş değer ısıl işlem gördükten sonra piyasaya sunulacak.

İlgili Haber Sofraları zehirden arındıracak tarihi adım! 81 ilde uygulanacak, Bakan Yumaklı detayları anlattı

Piyasaya arz edilen ürünlerde süt yağı dışında hiçbir hayvansal yağ ve bitkisel yağ bulunamayacak. Ürünlere, süt proteini dışındaki protein ilave edilemeyecek. Çeşnili işlem görmüş kremalarda taklit ve tağşişe sebebiyet verecek çeşni maddesi, kaymak ürününde ise doğrudan çeşni maddesi kullanılamayacak.

Ekşi krema ve asitlendirilmiş kremalara en fazla binde 5 oranında tuz ilave edilebilecek. Kremalara, kıvam artırmak veya stabilize etmek amacıyla kullanılacak süt proteini içeren süt tozu, kazein, serum proteini ürünleri gibi karışımların oranı da yüzde 2’yi geçmeyecek. Çırpma ve köpük kremaların üretiminde şeker kullanılabilecek.

Coğrafi işaret olarak tescil edilen krema ve kaymak, coğrafi işaret tescilinde belirtilen özelliklere uygun olması şartıyla piyasaya sunulacak.

ETİKET OYUNUNA SIKI FREN

Düzenleme kapsamında, kaymak ve krema ürünlerinin etiketlenmesine ilişkin de yeni şartlar getirildi. Benzer amaçlar için üretilen ve tebliğ kapsamı dışında kalan ürünlerin etiketinde, reklam, tanıtım ve sunumunda “krema” ifadesine yer verilemeyecek.

“İşlem görmüş krema” ifadesi, gıdanın adı olarak kullanılamayacak. İşlem görmüş kremalarda gıdanın adı, ürün özelliğine göre tanımlarda yer alan adlandırmalara uygun olarak belirtilecek. Çeşnili işlem görmüş kremalarda kullanılan çeşni maddesi ve yüzde miktarı, gıdanın adı ile birlikte temel görüş alanında yazılacak.

Krema ve kaymak üretiminde kullanılan sütün tek bir türe ait olması durumunda, türün adı gıdanın adı ile birlikte yer alacak. Bu ürünlerde hayvan türünün görselleri etikette olabilecek.

Krema ve kaymak üretiminde farklı hayvan türlerine ait sütlerin veya kremaların karıştırılarak kullanılması durumunda elde edildiği türlerin adları, “inek, koyun, keçi ve manda sütlerinden veya kremalarından üretilmiştir” gibi ifadelerle etiketlerde bulunabilecek. Ancak bu ürünlerin etiketinde inek, koyun, keçi ve manda gibi türlere ait görsellere yer verilemeyecek.

Söz konusu yeni düzenlemenin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerin yıl sonuna kadar bu hükümlere uyum sağlaması gerekecek. Bu tarihten önce üretilen ürünler, raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.