Sofraları zehirden arındıracak tarihi adım! 81 ilde uygulanacak, Bakan Yumaklı detayları anlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda pestisit kullanımını azaltmak için yeni bir modele geçiş yapıyor. Bundan böyle zirai ilaçlar reçete ile alınacak. Bu yıl pilot olarak başlayacak ve önümüzdeki yıl 81 ilde uygulanmaya başlayacak model ile kontrolsüz tarım ilacı kullanımının ve ürünlerdeki zehir kalıntısının önüne geçilecek. Bakan Yumaklı yeni sistemin detaylarını anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ürünlerini haşerelerden korumak için kullanılan pestisitlere karşı yeni adım atıyor. Tarım ürünlerinde oluşan pestisit kalıntılarını azaltmak isteyen bakanlık, yeni bir modele geçiş yapıyor. Bundan böyle pestisit kullanacak üretici bakanlıktan izin almak zorunda.

"ZİRAİ İLAÇ KULLANIMINDA YENİ BİR MODELE GEÇİYORUZ"

Yeni sitemin detaylarını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı anlattı. "Zirai ilaç kullanımında yeni bir modele geçiyoruz." diyen Bakan Yumkalı, "B-REÇETE, yani Bitki Reçetesi isimli bu uygulamayla üretici, zirai ilacı gidip bayiden istediği kadar alamayacak. Her bitki için reçete yazılacak. Pestisit eczanelerden ilaç alınır gibi alınacak" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE BÜTÜN İLLERİMİZDE UYGULAYACAĞIZ"

Üreticinin ne kadar alanda, hangi bitkiye uygulama yapacağının reçeteye yazılacağını söyleyen Bakan Yumaklı, "Üreticimiz bayiye gidip bu reçeteye göre ilacı alacak. Eğer tarlanızın ihtiyacı 10 birimse siz 15 birimlik ilaç alamayacaksınız. O ürüne uygun ilacı, uygun dozda alacaksınız. Bunu bu sene pilot bölgelerde başlayıp, önümüzdeki sene bütün illerimizde uygulayacağız." şeklinde konuştu.

PESTİSİT NEDİR? 

Pestisitler, çoğunlukla tarımda kullanılan mahsullere zararlı canlıları öldürmek için kullanılmaktadır. Pestisit insanlar için risk oluşturabilir ve sağlık üzerindeki etkileri, pestisit türüne göre değişiklik gösterebilir. Bazı pestisitler kanserojen olabileceği gibi bazıları da sinir sistemini etkileyebilmektedir.

