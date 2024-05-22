Kayseri'de toplu ulaşıma zam! Yeni fiyatlar belli oldu

Kayseri'de toplu ulaşım fiyat tarifesinde değişikliğe gidildi. Yapılan zam sonrası toplu taşımada tam bilet 16,50 TL, indirimli bilet 9,00 TL ve aylık 150 biniş hakkı bulunan indirimli abonman bilet 250 TL oldu.

Toplu taşıma fiyat tarifesinde değişikliğe giden iller arasında Kayseri de katıldı. Gider kalemlerinin artması üzerine karar alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücret tarifelerindeki değişikliği açıkladı.

TAM BİLET 16,50 TL OLDU

Toplu ulaşımın ana gider kalemleri olan akaryakıt, enerji, işçilik, bakım ve yedek parça giderlerinde en son toplu ulaşım fiyat güncellemesi yapılan Temmuz 2023'ten bu yana oluşan fiyat artışları sebebiyle, fiyat tarifelerinde güncelleme yapma gereği oluştuğu belirtildi ve yeni fiyatlar duyuruldu.

Yeni tarifeye göre tam bilet 16,50 TL, indirimli bilet 9,00 TL ve aylık 150 biniş hakkı bulunan indirimli abonman bilet 250 TL oldu.

2 ÜCRETSİZ AKTARMA UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

Yeni güncellenen fiyat tarifesinde tüm abonman kart uygulamalarına ve 80 dakika içerisinde şehir içi toplu taşıma araçları arasında 2 ücretsiz aktarma uygulamasına devam edeceği belirtildi.

İlçe toplu ulaşım tarifelerinin de yeniden belirlendiği ve güncel tarifelerin 23 Mayıs 2024 tarihinden itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı kaydedildi.