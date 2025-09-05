Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > KDK çalışanı haklı buldu: Kurum kartlarında bu bilgiler yer alamaz

KDK çalışanı haklı buldu: Kurum kartlarında bu bilgiler yer alamaz

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
KDK çalışanı haklı buldu: Kurum kartlarında bu bilgiler yer alamaz
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çalıştığı iş yerine ait kurum kartındaki kişisel bilgilerinin gizlenmesini talep eden vatandaş, Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Kişiyi haklı bulan KDK, hemen kurumla temasa geçti. Şahıs; anne adı, baba adı, doğum tarihi, yeri gibi kişisel veri içermeyen kurum kartına kavuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) kararına göre, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen özel bütçeli bir kamu kurumunun çalışanı, kuruma ait kimlik kartını kaybetti. Kartının yeniden bastırılması adına kurumdan talepte bulunan kişi, kaybettiği kimlik kartında yer alan anne adı, baba adı, doğum tarihi, yeri gibi kişisel bilgilerin gizlenmesini istedi.

Görev gereği denetim, eğitim için gittiği diğer kurumlarda kimliğini ibraz etmek zorunda olduğunu ve kişisel bilgilerinin açık hale gelebildiğini savunan kişi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında talebinin değerlendirilerek yeni kartta yalnızca ad, soyad, unvan, çalıştığı il ve kurum sicil numarasının bulunmasını talep etti.

KDK çalışanı haklı buldu: Kurum kartlarında bu bilgiler yer alamaz - 1. Resim

KDK HAKLI BULDU 

Kurum tarafından kendisine yeni kart verilmeyen kişi, talebinin karşılanması adına KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucuyu haklı bularak, ilgili kurum ile talebin karşılanması adına temasa geçti. KDK'nin girişimi sonucu kurum, başvurucuya kişisel bilgileri içermeyen yeni kurum kimlik kartını hazırlayarak teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Trabzonspor'da Edin Visca sürprizi! Süper Lig'den tam 6 talip var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FETÖ nedeniyle kayyım atanmıştı! 390 şubeli Maydonoz Döner rekor ücrete satışa çıktı - Ekonomi390 şubeli Maydonoz Döner rekor ücrete satıştaKilosu 100 lira! İşte tezgahların en ucuz balığı - Ekonomiİşte tezgahların en ucuz balığıÇAYKUR'dan çaya son 3 ayda 3. zam! Yeni fiyatlar bugünden geçerli... - EkonomiÇAYKUR'dan çaya 3 ayda 3. zam!Enpara hesabı olanlar dikkat! IBAN'lar değişiyor, bu talimatı vermeyene para gelmeyecek - EkonomiBu talimatı vermeyene para gelmeyecekMerkez Bankası eylülde faizi ne yapacak? ABD'li Goldman Sachs, tahminini değiştirdi - EkonomiABD'li Goldman Sachs, faiz tahminini değiştirdiBİST 100 zirveden %-6,68 geriledi! İşte dibine ve zirvesine yakın hisseler - Ekonomiİşte dibine ve zirvesine yakın hisseler!
Sonraki Haber Yükleniyor...