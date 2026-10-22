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Kilosu 3 liraya toplanıyor, işlenince 10 bin lira oluyor! ‘Yeşil altın’ bölgeyi şaha kaldıracak

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Kilosu 3 liraya toplanıyor, işlenince 10 bin lira oluyor! ‘Yeşil altın’ bölgeyi şaha kaldıracak
Başlık ResmiKilosu 3 liraya toplanıyor, işlenince 10 bin lira oluyor! ‘Yeşil altın’ bölgeyi şaha kaldıracak

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde düzenlenen çalıştayda, kilogramı 3 TL’den toplanan defnenin işlenerek yaklaşık 10 bin TL değerine ulaşabildiğine dikkat çekildi. Defnenin sanayiye kazandırılmasıyla hem bölge ekonomisine katkı sağlanması hem de toplayıcıların gelirinin artırılması amaçlanıyor.

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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Andırın Orman İşletme Müdürlüğü, KSÜ Orman Fakültesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle "ECO-REST" projesi kapsamında Gökçeli Mahallesi'nde Defne Çalıştayı ve Uygulamalı Saha Tatbikatı yapıldı.
Geniş katılımla gerçekleşen programa; Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu, KSÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Görücü, Andırın Orman İşletme Müdürü İbrahim Şahanoğlu, akademisyenler, öğrenciler, mahalle muhtarları ve bölgedeki defne toplayıcıları katıldı.

Kilosu 3 liraya toplanıyor, işlenince 10 bin lira oluyor! ‘Yeşil altın’ bölgeyi şaha kaldıracak
Başlık ResmiKilosu 3 liraya toplanıyor, işlenince 10 bin lira oluyor! ‘Yeşil altın’ bölgeyi şaha kaldıracak

"AMACIMIZ KATMA DEĞERİ BÖLGEMİZDE BIRAKMAK"

Çalıştayın ana konuşmacısı Prof. Dr. Özden Görücü, defnenin stratejik önemine değinerek, "Sahadan kilogramı tarife bedeliyle 3 TL'ye toplanan defne, işlenip ürün değer zincirine dahil edildikten sonra kalitesine göre kilogramı yaklaşık 10 bin TL civarında bir değere ulaşabiliyor. Ne yazık ki ülkemizde defneyi ağırlıklı olarak hammadde şeklinde ihraç ediyoruz. Amacımız sanayisini ve endüstrisini geliştirerek bu katma değeri Andırın'da ve ülkemizde bırakmaktır" ifadelerini kullandı.

Kilosu 3 liraya toplanıyor, işlenince 10 bin lira oluyor! ‘Yeşil altın’ bölgeyi şaha kaldıracak
Başlık ResmiKilosu 3 liraya toplanıyor, işlenince 10 bin lira oluyor! ‘Yeşil altın’ bölgeyi şaha kaldıracak

DESTEKLER DEVAM EDECEK

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu ise atalardan kalan bu doğal mirasa teknik bilgiyle katma değer katacaklarını belirterek, toplayıcılara sürdürülebilir üretim ve ekonomik geliri artırma yönünde desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Teorik eğitimlerin ardından Gökçeli Mahallesi'ndeki defne sahasına inen heyet, toplayıcılara ve öğrencilere ağaçlara zarar vermeden doğru budama ve verimli harmanlama tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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