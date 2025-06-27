Kilosu tarlada 3 liraya düştü! Ekim alanı az fiyatı ucuz... Bir dönümü 35 bin TL

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Adana’da açıkta hasadı yapılan salçalık domatesin tarladaki fiyatının 3 liraya kadar düştü. Sofralık domates ise kilosu 5 liradan satılıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana’da domatesin ekim alanı fazla olmamasına rağmen fiyatların çok düşük olduğunu söylüyor.

Türkiye’nin sebze üretim merkezlerinden Adana’da yaklaşık 25 bin dönüm alanda ekimi yapılan domateste verim ortalama dönüm başına 5 ila 6 ton arasında değişirken hasatta yoğun şekilde devam ediyor.

Kentte salçalık domatesinde tarlada fiyatlarının 3 TL'ye sofralık domateste ise 5 liraya kadar düşmesi dikkat çekerken üreticisini de üzdü.

Yaz boyunca hasadın süreceği domateste üreticiler bir dönüm maliyetin yaklaşık 40 bin lira olduğunu bildirdi. Adana'da yaklaşık 150 bin ton domates rekoltesi beklendiği kaydedildi.

EKİM ALANI AZ FİYAT DÜŞÜK

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana’da domatesin ekim alanı fazla olmamasına rağmen fiyatlar çok düşük.

Geçen sene fiyatlar 6-7 lira arasındayken bu sene salçalık domates 3 ile 3,5 lira arasında değişiyor. Piyasada istek yok. Adanalı çiftçi bu sene hiçbir üründen para kazanamadı. Çiftçilere DFİF desteği istiyoruz" dedi.

"ÜRÜN KENDİSİNİ KURTARMIYOR"

Kentte 150 dönüm alanda domates ekimi yapan üreticilerden Lütfi Kılıç, "Bu sene fiyatlar çok düşük. Salçalık domatesi 3 ile 3 buçuk lira arasında değişiyor. Piyasaya sürülen sofralık domates ise 5 ile 6 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. 1 dönüme maliyetimiz 35-40 bin lira. Ürün kendisini kurtarmıyor" diye bilgi verdi.