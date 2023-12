KKTC'ye konut akını! Fiyatlar da inşaatlar da artıyor

14 Aralık 2023 03:08 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 03:13

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Pandemi sonrası alım davranışları değişen Kuzey Avrupa ülkelerinden Akdeniz bölgesine ilgi artarken, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi sonrası yüz binlerce Rus ve Ukraynalı da Türkiye başta olmak üzere KKTC gibi hem sıcak hem de ucuz yerlerde konut alımını hızlandırdı.

Yurt dışında konut alımı son yıllarda Türk yatırımcının da ilgisini çekiyor. 2016’dan beri Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Hollanda, Almanya, Belçika, İran ve Rusya Federasyonu’ndan yatırımcıları inşaat firmalarıyla bir araya getiren The Best Invest’in CEO’su Dara Altunyay, Türk yatırımcının yurt dışına yatırım yapma ilgisinin, döviz ile kira alma motivasyonu sayesinde her geçen gün arttığına dikkat çekti. Bu ilginin sonucunu özellikle KKTC’de rahatlıkla gözlemlediklerini belirten Altunyay “Geçtiğimiz yıl 10 bin konutun satıldığı KKTC’de gayrimenkul piyasası toplamda 400 milyon sterlini buluyor. Normalde bir gayrimenkulün amortisman süresi 18-20 yıl iken Kuzey Kıbrıs’ta bu rakamın 10-12 yıla kadar indiğini görebiliyoruz” dedi.

20 BİN YENİ KONUT YAPILDI

KKTC’de bir grup gazeteciye faaliyetlerini anlatan Altunyay, 40’ın üzerinde ülke vatandaşının ev aldığı bölgede geçtiğimiz seneye oranla konut değerinin döviz bazında yüzde 40 arttığını ve 20 bin yeni konut yapıldığını kaydederek “Kiranın yanı sıra, konut değerleri de hızlı bir yükseliş gösteriyor. 2024’te 80 bin pounda alınan bir konutun 2025 başında 117 bin pounda ulaşabileceğini öngörüyoruz. Yıldan yıla hem kira gelirinin hem de mülk değerinin arttığı bölgenin sağlamış olduğu bu avantaj pek çok Türk ve yabancı yatırımcının ilgisini çekiyor” diye konuştu.

YAHUDİ’YE SATIŞA DÜZENLEME

Türk yatırımcının yanı sıra Avrupa ve Asya ülkelerinden gelen yatırımcıların da bölgeye yoğun bir ilgi gösterdiğini belirten Altunyay, son dönemde tartışmalara neden olan ‘Yahudilere konut-arsa satışı’yla ilgili bir çalışma yapıldığını ifade etti. Yabancı yatırımcıları Türkiye’deki gayrimenkullerle buluşturduklarını da söyleyen Altunyay, yurt dışından gelen yatırımcıların özellikle Antalya, İstanbul, Muğla ve İzmir’den gayrimenkul aldığına dikkat çekti.

SIRADA KARADAĞ VAR

Şirketlerinin her yıl ortalama yüzde 50 büyüme gösterdiğini 2023’te de bu oranı korumayı başardıklarını söyleyen Altunyay, sözlerini şöyle sürdürdü: "2024 yılında ulaşmış olduğumuz yatırımcı ağını kayıp yaşamadan yükseltmek istiyoruz. Farklı coğrafyalara açılma vizyonumuzu da buradan elde ettiğimiz sonuçlara göre şekillendiriyoruz. Yakın bir zamanda Avrupa, Batı Afrika ve Orta Doğu’da satış ağını genişletmeyi ve ofisler açmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede kısa bir süre içinde Karadağ’da açacağımız yeni ofisimizle bölgede etkin olmayı planlıyoruz."