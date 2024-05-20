Konut satışlarına 'kredi' ve '400 bin dolar' darbesi! Ne telefonları çalıyor ne de müşteri geliyor

Emlakçının 'bacanak' oyununa geldi, 200 bin lirasından oldu

Emlakçının 'bacanak' oyununa geldi, 200 bin lirasından oldu

Ruslar ve Ukraynalılar Antalyalı esnafı isyan ettirdi! "Hepsi kaçak emlakçı"

Ruslar ve Ukraynalılar Antalyalı esnafı isyan ettirdi! "Hepsi kaçak emlakçı"

Son yıllarda konut fiyatlarında süregelen artış hız kesti, satışlarda yaşanan düşüş ise emlakçıları endişelendirdi. Yabancıya konut satışına düzenleme getirilmesi gerektiğini belirten emlak sektörü temsilcisi, konut kredi faizlerinin yüksekliğine de değindi ve duruma isyan etti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerde büyük hasar alan Mersin'de emlak sektörü dertli. Yılın başından bu yana konut satışlarının bir hayli düştüğünü söyleyen Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, bunun başlıca sebepleri arasında konut kredi faizlerinin yüksekliği olduğunu belirtti.

"VATANDAŞ KREDİYE BAŞVURAMIYOR"

Canpolat, "Vatandaşlarımız konut kredisiyle alım yaptığı için konut kredi faizlerinin çok yükselmesinden kaynaklı konut kredisi çekemiyorlar. Mesela, bir milyon TL konut kredisi kullandırdığımızda aylık geri ödemesi 32 bin TL civarında olduğu için ciddi anlamda sıkıntı oluşturuyor. Vatandaş krediye başvuramıyor" dedi.

Konut satışlarında yaşanan düşüşe rağmen fiyatların stabil kaldığına dikkat çeken Canpolat, "Konut fiyatlarında artış olmuyor ama düşme de olmuyor. Yani stabil, olduğu yerde sayıyor" diye konuştu.

DURUM TERSİNE DÖNDÜ

Yabancılara satışla ilgili de ciddi sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Canpolat, Akkuyu Nükleer Santrali'nin başlamasıyla orada çalışan Rus personelin Mersin'e gelmesinin, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan etkilenen Ukraynalı vatandaşların da genellikle Antalya ve Mersin'e göç etmesinin konut hareketi yaşattığını söyledi.

Şimdilerde bu durumun tersine döndüğünü kaydeden Canpolat, bu durumda hükümetin yaklaşık 5-6 ay önce aldığı kararın etkili olduğunu vurguladı.

RAKAM YÜKSELDİ, TERSİNE GÖÇ BAŞLADI

Canpolat şöyle konuştu: "Yabancıların ikamet edilebilmeleri için almaları gereken mülkün rakamı 75 bin dolardı. Bunu hükümetimiz 200 bin dolara çıkarttı. Vatandaşlık alabilmeleri için 200 bin dolar olan rakamı da 400 bin dolara çıkarttı.

Rakamlar yükselince bu sefer yabancılarda, özellikle Ukrayna ve Rusya uyruklu vatandaşlarda tersine göç başladı. Çünkü çok daha uygun rakamlara başka Avrupa ülkelerinde, Kıbrıs'ta yatırım yapma imkanları var. O anlamıyla buradaki mevcut edinmiş oldukları konutları uygun fiyata, düşük fiyata satıp başka ülkelere yatırım yapmaya doğru yöneldiler."