Emlakçının 'bacanak' oyununa geldi, 200 bin lirasından oldu

Ünlü köpek eğitmeni Dede Alptekin, emlakçının 'ev sahibinin bacanağına borcu var' oyunuyla 200 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Suçlamayı kabul etmeyen emlakçı ise, "Belki kendisi parayı bir yerde kaybetmiştir ya da düşürmüştür. Belki de parayı yemiştir, bilemiyorum" diyerek iddiaları reddetti.

Ev sahibi olmak isteyen ünlü köpek eğitmeni Dede Alptekin, internette gördüğü Ümraniye'deki bir ev bir ilan üzerine emlakçı ile iletişime geçti. Alptekin, ev sahibinin il dışında olduğunu söyleyen ve yetkinin kendisinde olduğunu belirten emlakçı ile ev için 2 milyon 950 bin liraya anlaşma sağladı.

KOMŞU ARACI OLDU, DOLANDIRILDIĞINI ÖĞRENDİ

Döviz olan parasını bozduran ünlü eğitmen Alptekin, 2 milyon 750 bin TL'yi bankaya yatırdı, kalan 200 bin lirayı ise emlakçının yönlendirmesi üzerine ev sahibinin borcundan dolayı bacanağına verdi. Eve taşınan Alptekin, günler sonra komşusunun aracılığıyla ev sahibi ile iletişim kurdu. Ev sahibinden evin fiyatının 2 milyon 750 bin TL olduğunu, bacanağa borç yalanıyla 200 bin TL dolandırıldığını öğrendi.

Emlakçı ile iletişim kurmaya çalışan Alptekin, çeşitli bahaneler ile emlak ofisi tarafından geçiştirilirken daha sonra telefonları engellendi. 200 bin TL'sini geri almak isteyen ünlü köpek eğitmeni Alptekin yetkililerden yardım beklediğini belirtti.

"ORTADA BÖYLE BİR BORÇ OLMADIĞINI ÖĞRENDİM"

Emlakçı tarafından dolandırıldığını iddia eden Dede Alptekin, "2 milyon 750 bin lirayı mülk sahibinin banka hesabına yatırdım. Emlakçı komisyonu haricinde kalan 200 bin lirayı ise emlakçı, mülk sahibinin bacanağına borcu olduğunu söyleyerek elden teslim aldı ve kendisinin teslim edeceğini söyledi. Ben hem 200 bin lirayı elden teslim ettim emlakçıya hem de komisyon ücretine ayrıca ödedim. İlerleyen zamanlarda mülk sahibi ile tanışma fırsatım olunca vermiş olduğum paranın bacanağına gitmediğini ve ortada böyle bir borç olmadığını öğrendim. Emlakçıya tekrar ulaşarak beni mağdur ettiğini söyledim. Emlak ofisine gittim fakat kendisine hiçbir şekilde ulaşamadım. Vermiş olduğum komisyon haricinde 200 bin lira gibi bir kaybım var. Bu duruma bir çözüm getirilmesini istiyorum, konuyla ilgili görüşecek bir yetkili karşıma çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

"BELKİ DE PARAYI KENDİSİ YEMİŞTİR"

Hakkındaki iddialara cevap veren emlakçı E.Y. ise suçlamayı kabul etmedi. "Biz sadece hizmet bedelimizi aldık. Kendisinden 20 bin lira aldık. 90 bin lira da, ayrıca yüzde 4 artı KDV hizmet bedeli alma hakkımız var. Toplamda 110 bin lira gibi bir rakam aldık" dedi.

Muhabirin, "Satıcının komisyon tutarı da mı alıcıya yansıtıldı?" sorusu üzerine ise önce "Hayır yansıtılmadı" dedi, ardından "Evet alıcıya yansıtıldı" diye karşılık verdi.

Emlakçı N.Y., bacanak iddialarına ise, "Böyle bir şey olmadı. Biz kendisinden sadece 110 bin lira aldık. Belki kendisi parayı bir yerde kaybetmiştir ya da düşürmüştür. Belki de parayı yemiştir onu da bilemiyorum. Ayrıca siz bunları bana ne hakla soruyorsunuz?" şeklinde cevap verdi.