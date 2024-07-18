Konuta erişim kolaylaşacak! Proje GYF’ler gayrimenkul sektörüne can suyu olacak

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 'Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ndeki değişikliği Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) kendilerinin veya başkalarının geliştirdiği projelere yatırım yapmasının önü açıldı.

Türkiye'den en çok konut alan yabancı hangi ülkeden? Zirvenin sahibi Araplar değil

Türkiye'den en çok konut alan yabancı hangi ülkeden? Zirvenin sahibi Araplar değil

EKONOMİ SERVİSİ - Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), konut üretimine katkı sağlamak hedefiyle “Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği”ndeki değişikliği Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemesiyle gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) kendilerinin veya başkalarının geliştirdiği projelere yatırım yapmasının önü açıldı. Konut sektöründeki durgunluğun GYF’ler ile aşılması beklenirken, konutlar da tüketici için artık daha erişilebilir hâle gelecek.

2024 YILI SONUNDA 200'ÜN ÜZERİNDE OLACAK

Gayrimenkul sektöründe finansa erişimin çok sınırlı olduğunu belirten GYODER Başkanı Neşecan Çekici şu ifadeleri kullandı:

“Konuta talep canlı ama fiyatlanan arz ile mevcut talep bir türlü buluşamıyor. Arz yönlü ciddi bir konut krizi kapıda… Gelişmiş ülkelerdeki benzer enstrümanlar ile bu problemi çözmemiz gerekiyor. Çözüm yollarından biri de Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (PGYF). Proje gayrimenkul yatırım fonlar ile GYF sayısının 2024 yılı sonunda 200’ün üzerinde olması öngörülüyor. Gayrimenkulün menkulleştirilerek likiditasyonun arttırılmasında önemli rol oynayan GYF’ler önümüzdeki yıllarda da daralan gayrimenkul sektörünün tekrar açılması ve canlanması için önemli bir rol oynayacak.

Özellikle proje gayrimenkul yatırım fonları kentsel dönüşüm ile konut üretimine katkı sağlayacak. Daralan piyasaya can suyu olacağını söyleyebilirim. Bozulan fiyat dengelerinin düzelmesinde önemli bir rol üstlenecek. Ayrıca yatırım yapılan her ürün SPK değerlemesine tabi olacağından şeffaflık ve objektiflik sağlanacak.”

"YATIRIMLARI BU ŞEKİLDE YAPMAK ÖNCELİĞİMİZ OLACAK"

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da Proje Gayrimenkul Yatırım Fonunun (PGYF), çok önemli bir hamle olduğunu belirterek, bu konuyla sektörün 6-7 yıldır uğraştığını söyledi.

Timur, şöyle konuştu: “Bir taraftan kurumsal finansmanı güçlendirecek, bir taraftan bireyleri projelere ortak edecek. Dolayısıyla bireyler daha da ulaşılabilir şekilde gayrimenkul yatırımcısı olabilecek. PGYF, daha disiplinli, daha sağlıklı bir sektöre dönüşümde çok önemli bir fayda sağlayacak. Bizim de Nef olarak Gayrimenkul Yatırım Fonumuz var. Onu da PGYF’ye çevirme ve yeni PGYF’ler kurarak yatırımları bu şekilde yapmak önceliğimiz olacak.

Türkiye’ye sadece yurt içi finansman değil, yurt dışı finansmanın da gelmesinde çok önemli katkı sağlayacak. Belki başta ufak adımlarla da olsa, yıllara sari her yıl bunu göreceğiz. Sonrasında büyüyecek ve daha da önemlisi kurumsal bir yapıya dönüştürecek.”