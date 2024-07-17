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Türkiye'den en çok konut alan yabancı hangi ülkeden? Zirvenin sahibi Araplar değil

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den en çok konut alan yabancı hangi ülkeden? Zirvenin sahibi Araplar değil

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz ay konut satışları yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu. Bu dönemde en çok konut İstanbul'da satılırken, Türkiye'den en çok konut alan yabancı ise Ruslar oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 azalarak 79 bin 313 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 13 bin 25 ile İstanbul, 6 bin 866 ile Ankara ve 4 bin 361 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt oldu.

Konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 azalışla 545 bin 74 olarak gerçekleşti.

Türkiye'den en çok konut alan yabancı hangi ülkeden? Zirvenin sahibi Araplar değil - 1. Resim

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %49,4 azalış göstererek 6 bin 813 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %8,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %57,7 azalışla 51 bin 415 oldu.

Haziran ayındaki ipotekli satışların, bin 547'si; Ocak-Haziran dönemindeki ipotekli satışların ise 12 bin 176'sı ilk el satış olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ 

Türkiye genelinde diğer konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 artarak 72 bin 500 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %91,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,1 artışla 493 bin 659 oldu.

Türkiye'den en çok konut alan yabancı hangi ülkeden? Zirvenin sahibi Araplar değil - 2. Resim

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 azalarak 25 bin 425 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %32,1 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,3 artışla 173 bin 324 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,7 azalış göstererek 53 bin 888 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %67,9 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,8 azalışla 371 bin 750 olarak gerçekleşti.

Türkiye'den en çok konut alan yabancı hangi ülkeden? Zirvenin sahibi Araplar değil - 3. Resim

YABANCILARA KAÇ KONUT SATILDI?

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %45,1 azalarak bin 440 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,8 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 593 ile Antalya, 478 ile İstanbul ve 116 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,7 azalarak 10 bin 461 oldu.

Türkiye'den en çok konut alan yabancı hangi ülkeden? Zirvenin sahibi Araplar değil - 4. Resim

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI SIRALAMASI

 Haziran ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 332 ile Rusya Federasyonu, 156 ile İran ve 102 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Türkiye'den en çok konut alan yabancı hangi ülkeden? Zirvenin sahibi Araplar değil - 5. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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