Köprü geçiş ücretlerine zam geldi

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücretleri 24 TL'den 33 TL'ye çıktı. Ayrıca Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş 399 TL’den 555 TL’ye ve Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ise 585 TL'ye yükseldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) ile şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinde yeni tarife belirlendi.

Tarifede 15 Temmuz, FSM, Osmangazi ve Çanakkale köprülerine gelen zam dikkat çekti. Geçiş ücretleri, 16 Ağustos Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

İSTANBUL'DA KÖPRÜ GEÇİŞLERİNE YENİ TARİFE

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprülerinden geçiş ücreti 24 TL'den 33 TL'ye yükseldi.

Ayrıca Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş ücreti 35 TL'yken, yeni tarife ile birlikte 49 TL olarak belirlendi.

OSMANGAZİ VE ÇANAKKALE KÖPRÜLERİNDE FİYATLAR BELİRLENDİ

İzmit Körfezi'nde bulunan Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ise 399 TL'den 555 TL'ye yükseldi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise yeni fiyatlandırma ile birlikte 419 TL olan ücret 585 TL'ye çıktı.