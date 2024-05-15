Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Köprü ve otoyol zammının enflasyona etkisi ne olacak? Bakan Şimşek cevapladı

Köprü ve otoyol zammının enflasyona etkisi ne olacak? Bakan Şimşek cevapladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Köprü ve otoyol zammının enflasyona etkisi ne olacak? Bakan Şimşek cevapladı
Mehmet Şimşek, Zam, Otoyol, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü ve otoyol ücretlerine gelen zamların enflasyona olan etkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zamların yıllık enflasyona büyük bir etkisinin olmayacağını belirten Bakan Şimşek, "Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan ile sınırlı olacağını öngörüyoruz. Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün zamlanan köprü ve otoyol ücretleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Şimşek, zamların enflasyona olan etkisini değerlendirdi. 

ENFLASYONA ETKİSİ NE OLACAK?

Enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını belirten Bakan Şimşek, zamların enflasyona etkisinin sınırlı olacağını belirtti. 

Bakan Şimşek şunları söyledi: 

"Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz.

Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız. 

Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz.

“Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek."

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobiller için tek geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye çıkarılırken, Osmangazi Köprüsü'nden en ucuz geçiş ücreti 290 TL'den 399 TL'ye yükseldi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde de geçiş ücreti 295 TL'den 419 TL'ye çıkarıldı.

İstanbul Ankara Anadolu Otoyolu geçiş ücreti 134 lira, İstanbul İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü'nden geçiş dahil 984 lira olarak belirlendi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Psikiyatri hastalarının sanat çalışmaları hayran bıraktıCumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üreticiler tepki göstermişti! Bakan Yumaklı'dan yaş çay alım fiyatına gelen eleştirilere cevap - EkonomiBakan'dan yaş çay alım fiyatına gelen eleştirilere cevapGaranti Bankası satılıyor mu? BBVA'dan açıklama geldi - EkonomiGaranti Bankası satılıyor mu?Akaryakıtta yeni dönem! Tek fiyat uygulaması başladı - EkonomiTek fiyat uygulaması başladıMerkezi yönetim bütçesi nisanda 177,8 milyar lira açık verdi - Ekonomiİşte bütçenin nisanda verdiği açıkTarlada 35, markette 200 lira! Kirazdaki fiyat değişimi düşündürücü - EkonomiTarlada 35, markette 200 lira!50 ilde müfettişler sahada! 17 milyar liralık sahte fatura incelemesi - EkonomiBakan Şimşek talimatı verdi, müfettişler 50 ilde sahaya indi
Sonraki Haber Yükleniyor...