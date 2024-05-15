Köprü ve otoyol zammının enflasyona etkisi ne olacak? Bakan Şimşek cevapladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü ve otoyol ücretlerine gelen zamların enflasyona olan etkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zamların yıllık enflasyona büyük bir etkisinin olmayacağını belirten Bakan Şimşek, "Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan ile sınırlı olacağını öngörüyoruz. Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün zamlanan köprü ve otoyol ücretleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Şimşek, zamların enflasyona olan etkisini değerlendirdi.

ENFLASYONA ETKİSİ NE OLACAK?

Enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını belirten Bakan Şimşek, zamların enflasyona etkisinin sınırlı olacağını belirtti.

Bakan Şimşek şunları söyledi:

"Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz.

Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız.

Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz.

“Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek."

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobiller için tek geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye çıkarılırken, Osmangazi Köprüsü'nden en ucuz geçiş ücreti 290 TL'den 399 TL'ye yükseldi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde de geçiş ücreti 295 TL'den 419 TL'ye çıkarıldı.

İstanbul Ankara Anadolu Otoyolu geçiş ücreti 134 lira, İstanbul İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü'nden geçiş dahil 984 lira olarak belirlendi.