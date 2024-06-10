Kritik direnci aşamıyor! Bitcoin’in 72 bin dolarla imtihanı

BTC yeni haftaya 69 bin 500 dolara yakın seviyelerden başlıyor. Geçen hafta defalarca test edilen 72 bin dolar aşılamadı ve doların dünyada güç kazanmasıyla birlikte BTC tekrar düşüşe geçti. Bu hafta ABD TÜFE verisi ve FED faiz kararının ardından Powell’ın açıklamaları takip ediliyor. “Enflasyonda beklenti üzeri düşüş” ve “güvercin FED” işaretleri halinde, BTC’de ivmenin yukarı dönebileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Geçen hafta 72 bin dolar üzerini test ederek tarihi zirvesine yaklaşan Bitcoin, tekrar 69 bin dolar sınırına çekildi. Cuma gününe kadar yükseliş trendinde hareket eden Bitcoin; ABD’de beklenti üzeri gelen istihdam verilerinin ardından satışlarla karşılaştı. FED’e dair faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması; dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerini yükseltti. Bu sebeple küresel risk iştahında gerileme yaşandı. Bitcoin ile birlikte bütün kripto paralarda da geri çekilmeler yaşandı.

10 HAZİRAN BTC FİYATI KAÇ DOLAR

Bitcoin’de yeni haftada işlemler; sabah saatlerinde 69 bin 500 dolara yakın seyrediyor. Mayıs başından itibaren takip edilen yükseliş trendini korumaya çalışan BTC; son iki haftada defalarca denediği 72 bin dolar direncini aşamadı. BTC’de bu hafta başında 5 ve 22 günlük ortalama seviyelerin konumlandığı 69 bin 200-69 bin 700 bandı kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Kısa vadede 72 bin dolar seviyesinin ise yine direnç olarak takip edileceği belirtiliyor.

BTC 2024 YORUM VE BEKLENTİ

BTC’ye geçen hafta yaklaşık 1,8 milyar dolarlık para girişi gerçekleşti. Ancak buna rağmen fiyatlarda özellikle cuma günü sert gerileme yaşandı. Hafta sonuyla beraber son 3 işlem gününde 69 bin 500 dolara yakın seyir korunuyor. Bu hafta çarşamba günü açıklanacak mayıs ayı ABD TÜFE rakamları BTC için de kritik. Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisinde olduğu gibi TÜFE de beklentileri aşarsa; kripto paralarda da satış baskısının artabileceği belirtiliyor. TÜFE’nin beklenti altında kalması halinde, dolar endeksinde zayıflamama ve riskli varlılarda yükseliş hareketinin yaşanabileceği aktarılıyor.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Öte yandan FED’in faiz indirim süreci de BTC’de yakından takip ediliyor. Çarşamba günü FED’den faiz indirimi beklenmiyor ancak Başkan Powell’ın açıklamalarında, bu konuda ip uçları aranacak. Şayet yakın zamanda faiz indirimi işareti alınırsa, bunun da BTC’ye pozitif yansıyabileceği söyleniyor. Bitcoin’in 72 bin direncini aşması halinde öncelikle 73 bin 800 zirvesinin hedef olabileceği ifade ediliyor.