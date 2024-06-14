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Kurbanlıklar müşterilerini bekliyor! İşte fiyatlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kilis'te hayvan pazarlarında küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıkarken bayrama kısa süre kala pazarda hareketlilik arttı. Küçükbaş hayvanların fiyatı 9 bin TL ile 25 bin TL arasında değişirken büyükbaş fiyatları ise 70 bin TL ile 300 bin TL arasında. 

Kilis merkezdeki canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı'na kısa süre kala küçükbaş kurbanlık alışverişlerinde hareketlilik başladı. Kentin dört bir tarafından gelenler küçükbaş hayvan pazarında yoğunluk oluşturdu. Pazarda 9 bin TL ile 25 bin TL arasında küçükbaş bulunurken, büyükbaş fiyatları ise 70 bin TL ile 300 bin TL arasında değişiyor.

Kurbanlıklar müşterilerini bekliyor! İşte fiyatlar - 1. Resim

Bayrama sayılı günler kala canlı hayvan pazarında yoğunluğun başladığını söyleyen hayvan satıcısı Kadir Payam, ''Kurban sezonu geldi. Küçük ve büyükbaş hayvanları pazara çıkardık. Dişi ve erkek hayvanlarımız var. Dişi koyunun kilosu 175 ile 190 TL arasında, ortalama dişi bir koyun 9 ile 15 bin TL arasına alıcı buluyor. Erkek toklu olarak hitap ettiğimiz Van beyazı mor koyunlar ise 220 ile 230 arasında gidiyor ve bir erkek hayvan 13 ile 25 bin TL arasında alıcı buluyor. Yerli malı olarak pazara çıkardığımız küçükbaşlar ise 240 ile 250 arasında değişiyor. Büyük baş olarak düve dediğimiz cins ise 70 ile 130 bin TL arasında tutarken fiyatı çıkarken, dana ise 90 ile 300 bin TL arasında satışa sunuluyor'' dedi.

Kurbanlıklar müşterilerini bekliyor! İşte fiyatlar - 2. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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