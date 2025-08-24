Küresel kırmızı et fiyatları rekor kırdı! Dana kıyma ve karkas et ücretleri tarihi zirvede

Küresel kırmızı et piyasasında alarm zilleri çalıyor. ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere’de son bir yılda kırmızı et fiyatları rekor seviyelere yükseldi. Kuraklık, hayvan sayısındaki azalma, artan talep ve yüksek gümrük tarifeleri, et arzını daraltırken, tüketiciler fiyat artışlarının etkisini doğrudan hissediyor. Uzmanlar, özellikle büyük üreticilerde görülen azalma ve iklim koşullarının olumsuz etkileri nedeniyle fiyatların önümüzdeki dönemde de yüksek seyretmeye devam edeceğini belirtiyor.

FAO VERİLERİ FİYAT ARTIŞINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerinden derlenen bilgilere göre, küresel gıda fiyatları temmuzda et ve bitkisel yağdaki artışla yüzde 1,6 yükseldi. Et Fiyat Endeksi aylık yüzde 1,2 artarak 127,3 puanla rekor kırdı; yıllık artış yüzde 6 oldu.

Kırmızı et fiyatlarındaki artış oranları, ülkelere göre değişiklik gösteriyor.

ABD'DE DANA KIYMA FİYATLARI ENFLASYONUN ÜZERİNDE

ABD’de Çalışma İstatistikleri Bürosunun yayımladığı verilere göre, ABD'de de libre olarak ölçülen ve 453 grama karşılık gelen miktar için dana kıyma fiyatı temmuzda 6,3 doları aştı. Böylece, ABD'de dana kıyma fiyatı son bir yılda yüzde 15,9 ile bu dönemde yüzde 2,7 olan yıllık enflasyonun oldukça üzerinde yükseldi.

ABD’de kıyma fiyatları son 2 yıldır sürekli artış eğilimi gösterdi.

AB VE İNGİLTERE'DE ET FİYATLARI TARİHİ ZİRVEYE ULAŞTI

AB Komisyonu'nun et piyasasına yönelik hazırladığı haftalık rapora göre, AB ve İngiltere'de kırmızı et fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

AB’de karkas etin 100 kilogram fiyatı 662,31 euroya çıkarak yıllık yüzde 32,8 artış gösterdi. İngiltere’de kıyma fiyatları ise geçen yıl 7,2 pound iken bu yıl 10,6 pounda yükseldi; artış oranı yüzde 47’ye ulaştı.

KÜRESEL TALEP VE TARİFELER FİYATLARI YÜKSELTİYOR

FAO’ya göre, küresel et fiyatlarındaki artış, sığır ve koyun eti fiyatlarının yükselmesinden kaynaklandı. Çin ve ABD’den gelen talep ile ABD’nin Brezilya’dan sığır eti ithalatına uyguladığı yüzde 50 tarife fiyatları daha da artırdı.

ABD'DE BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI TARİHİ DÜŞÜŞTE

ABD’de büyükbaş hayvan sayısı bu yıl 86,7 milyonla 1950’lerden beri en düşük seviyeye geriledi. Kuraklık, meraların kuruması ve artan yem maliyetleri bu düşüşte etkili oldu. Uzmanlar, desteklerin etkisinin uzun vadede görüleceğini, kırmızı et fiyatlarının kısa vadede yüksek seyretmeye devam edeceğini belirtiyor.