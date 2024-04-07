Kuru yemiş ve çikolatada markalı ürün alın

Bayrama üç gün kala çarşı ve pazarlarda hareketlilik başladı. Yetkililerden açıklamalar geldi: Vatandaşlar, gerek kuru yemiş gerekse çikolata alırken mahalle esnafından, tanıdık firmalardan alışveriş yapsın, markalı ürünler tercih etsin...

Bayram öncesi tatlıcılarda tatlı bir telaş yaşanıyor. Baklava imalathaneleri gelen talebi karşılayabilmek için tam kapasite çalışırken, bayram süresince Türkiye genelinde 6 bin ton, İstanbul’da 2 bin ton baklava tüketilmesi öngörülüyor. Öte yandan İstanbul’da geçen yıla oranla tatlı fiyatları bazı bölgelerde yüzde 40 zamlanırken, kaymaklı baklava 400 TL, cevizli baklava 700 TL, fıstıklı baklava 800 TL, dolama ise 1.000 TL’den satışa sunuluyor. Ramazan Bayramı öncesi talebe yetişmek için çift vardiya çalıştıklarını belirten Güllüoğlu firmasının sahiplerinden Nadir Güllü “Bizde 15 çeşit baklava var. En çok cevizli, fıstıklı ve klasik baklava satılıyor” dedi. BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım da geçen seneye göre fiyatlar değişse de baklavacılar olarak, hammadde fiyatları artmasına rağmen ramazan ayına ya da bayrama özel bir zam yapmadıklarını dile getirdi. Yıldırım, tüketicilere de “Güvendiğiniz yerden alışveriş yapın, bayramda ağzınızın tadı bozulmasın “ uyarısında bulundu.

BAYRAM ŞEKERİNE KAKAO DOPİNGİ

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala çarşı ve pazarlarda hareketlilik başladı. Kuru yemiş, çikolata ve şekerler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram alışverişinin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Bayram şekerlerinin kilogram fiyatı 100 ile 200 lira, paket çikolataların fiyatı 110 ile 200 lira, dökme çikolataların fiyatı ise 225 ile 300 lira arasında değişiyor. Şekerleme fiyatlarının bu yıl yüzde 80 artış gösterdiğini belirten İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kâzım Taycı “Çikolatanın ham maddesi kakao türevlerinin kullanıldığı ürünlerde bir büyüme; diğer tarafta ise kakao çekirdeğinin üretiminde düşüş var. Dolayısıyla şekerleme ürünleri hâlen çikolataya göre daha cazip. Şekerlemede miktar bazında geçen yıla göre yüzde 5’e yaklaşan bir artış olacağı kanaatindeyiz” dedi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de bayramlık ve ikramlık alışverişlerin piyasaya etkisinin 60 milyar lirayı bulmasını beklediklerini söyledi.

"MARKALI ÜRÜNLER TERCİH EDİN"

Esnafın tezgâhlarını çikolata ve şekerin yanı sıra kuruyemişler de süslüyor. Kuru yemişlerden bademin kilogramı 425-450 liradan, yer fıstığı 185-200 liradan, fındık 490-600 liradan, ay çekirdeği 120 liradan, karışık kuru yemişin kilogramı ise 350-400 liradan satılıyor. Ankara Kuru Kahveciler ve Kuru Yemişçiler Odası Başkanı Sevimli, bu yıl badem şekeri ve fındık-fıstıklı lokum çeşitlerine talebin yoğun olduğunu belirterek “Ayrıca karışık kuru yemiş ve çikolatalar bayramların vazgeçilmez ikramlıkları arasında. Sağlık açısından açıkta satılan ürünlerin alınmasını tavsiye etmiyoruz. Vatandaşlar, gerek kuru yemiş gerekse çikolata alırken mahalle esnafından, tanıdık firmalardan alışveriş yapsın, markalı ürünler tercih etsin” dedi.